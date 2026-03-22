بعد هزيمة الترجي .. توروب يتحدي الأهلي ويرفض الرحيل المجاني

فجرت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل حول إقالة الدانماركي ييس توروب المدير الفني للقلعة الحمراء بعد وداع دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض النادي الأهلي للخسارة علي ملعب استاد القاهرة مساء أمس السبت أمام نظيره فريق الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا.

وذكرت المصادر أن الدانماركي ييس توروب أخطر إدارة النادي الأهلي من خلال ممثله القانوني بعدم نيته في التنازل عن قيمة الشرط الجزائي حال صدور قرار بإقالته.

لفتت المصادر إلي أن الدانماركي ييس توروب تمسك بتفعيل كافة بنود العقد حال إقالته من جانب إدارة النادي الأهلي.

أشارت إلى أن توروب تمسك بالحصول علي كامل قيمة عقده رافضا أية حلول ودية أو توافقية لتخفيض المبلغ المالي من أجل رحيله عن القلعة الحمراء.

كان الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منح اللاعبين 5 أيام راحة من المران بعدما ودع المارد الأحمر دوري أبطال أفريقيا.

توروب منح نجوم النادي الأهلي راحة 5 أيام رغم أن المارد الأحمر يرتبط لمواجهة هامة في الدوري الممتاز يوم 3 أبريل المقبل أمام سيراميكا كليوباترا.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز خلف بيراميدز الوصيف والزمالك المتصدر.

كما منح توروب 3 من مساعديه الضوء الأخضر لمغادرة القاهرة والسفر إلي بلادهم لقضاء عطلة ترفيهية عقب انتهاء مباراة الترجي مباشرة.

ومن المقرر حضور زوجة توروب من بلادها لقضاء عطلة ترفيهية رفقة زوجها الدانماركي خلال فترة الراحة التي منحها لنجوم النادي الأهلي.