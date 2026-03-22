خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي

في ظل حالة الغضب الجماهيري التي تسيطر على الشارع الأهلاوي بعد الخروج الأفريقي علي يد الترجي التونسي، يسعي مجلس الادارة لاحتواء الأزمة وإعادة ترتيب المشهد داخل القلعة الحمراء.

وكشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن كواليس جديدة، عبر حسابه علي فيسبوك وقال" ان هناك إلى اتجاه داخل النادي للإعلان عن تفاصيل عقد الرعاية الجديد، إلى جانب الكشف عن اسم استاد الأهلي، في خطوة قد تهدف لامتصاص غضب الجماهير.

وأضاف: كان من المقرر تأجيل المفاجأة حتى نهاية الموسم فهل سيتم التعجيل بها، لاحتواء الغضب الحالي.. أم يصدم الخطيب، رجاله، قبل معارضيه.. بقرار أخر غير متوقع"

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

مباراة الأهلي والترجي

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

