ناقد رياضي يفتح النار علي مجلس الأهلي ويطالب برحيل أعضاء قطاع الكرة

استقبل الناقد الرياضي كريم سعيد بيان مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، بعد الخروج من بطولة دوري أفريقيا بحالة كبيرة من الغضب.

وكتب سعيد عبر حسابه علي فيسبوك "بيان النادي الأهلي معناه واضح ومباشر للجميع :" آسفين مش هنقدر نمشي توروب دلوقتي عشان الشرط الجزائي اللي احنا ادبسنا فيه معاه (٢٧ شهر) مش هنقدر ندفعه دلوقتي .. فمعلش استحملوه لنهاية الموسم .. وهنمشيه في الصيف"

وأضاف "وقدام ربنا سبحانه وتعالى .. العدل بيقول إن مش بس الجهاز الفني اللي يمشي في الصيف .. كل واحد حط ايده في قطاع كرة القدم خلال أخر سنتين مهما كان اسمه لازم يسيب النادي .. ويبدأ ياسين منصور الهيكلة على صفحة بيضاء تماما .. ده الحق والعدل"

وودع الفريق الكروي بالنادي الأهلي بطولة أفريقيا بعد الهزيمة من الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدفين، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت مساء أمس على ستاد القاهرة الدولي.