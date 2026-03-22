بعد المطالبة بإقالته.. هل تواصلت إدارة الأهلي مع توروب لفسخ عقده؟

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، موقف إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي، من إقالة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، بعد خروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا.

وكتبت الإعلامية ريهام حمدي عبر حسابها علي فيسبوك "(خاص) حتى الآن لم يحدث أي تواصل مع المدرب منذ الأمس، ولم تُعقد معه أي جلسات كما لم يتم التطرق لموضوع الشرط الجزائي أو فتح أي باب للتفاوض بشأنه وكل ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح حتى هذه اللحظة"

وودع الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة ذهابا وإيابا أمام الترجي التونسي بنتيجة (4-2) في مجموع المباراتين، لينتهي مشوار الأحمر من الدور ربع النهائي.

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.