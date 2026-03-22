دوللي شاهين تكشف كواليس التحضيرات أغنية «واحشاني يامه» في عمل مؤثر تخليدًا لذكرى والدتها وكل الأمهات الراحلات

طرحت الفنانة دوللي شاهين أحدث أغانيها بعنوان «واحشاني يامه»، عبر موقع يوتيوب وكافة المنصات الموسيقية الرقمية، إهداءً لروح والدتها الراحلة  جاكلين الراعي، وكذلك إلى جميع الأمهات الراحلات، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى عيد الأم.
وكشفت دوللي شاهين، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري أن فكرة الأغنية جاءت من مشاعر شخصية عميقة، حيث بدأت التحضير لها عقب قداس  والدها بالأسبوع، في لحظة امتزجت فيها الذكريات بالحزن والاشتياق، وهو ما انعكس بوضوح على كلمات وأداء الأغنية التي لامست قلوب جمهورها منذ اللحظات الأولى لطرحها.
الأغنية تحمل طابعًا عاطفيًا حزينًا، وتعبر عن حالة الفقد والاشتياق للأم، وجاءت من كلمات السيد علي، وألحان وتوزيع هشام حسن، وتولى محمد السيد تصوير الفيديو كليب تحت إشراف مؤمن يوسف.
وتميز الفيديو كليب بفكرة مختلفة، حيث تم المزج بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير الواقعي، لتقديم تجربة بصرية جديدة، ظهرت خلالها دوللي شاهين بإطلالة بسيطة للغاية وبدون ماكياج، في خطوة جريئة تعكس صدق المشاعر التي أرادت إيصالها للجمهور، خاصة أن فكرة الكليب جاءت من رؤيتها الخاصة.
وقد حققت الأغنية نسب مشاهدة واستماع مرتفعة في وقت قصير من طرحها، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بإحساسها الصادق وكلماتها المؤثرة التي أعادت إلى الأذهان مشاعر فقدان الأم.
ويُذكر أن دوللي شاهين كانت قد طرحت عددًا من الأغنيات التي تنوعت بين الإيقاع السريع والدرامي، من بينها «ترند»، «يلا يا غدار»، «روح زورن» التي جاءت بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، إلى جانب «أنا الحاجة الحلوة»، «ست البنات»، «حوش الدلع»، «حكاية بن»، «حبيبتي يا أمي»، و«الملكة QUEEN»، والتي حققت من خلالها حضورًا ملحوظًا على الساحة الغنائية.
وتؤكد «واحشاني يامه» على توجه دوللي شاهين نحو تقديم أعمال تحمل طابعًا إنسانيًا عميقًا، يمس مشاعر الجمهور، ويعبر عن تجارب حقيقية يعيشها الكثيرون، لتضيف بذلك محطة فنية جديدة ومختلفة في مسيرتها.

