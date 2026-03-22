الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصر تقود سباق صفقة مرتقبة لوقت الحرب قبل انتهاء مهلة ترامب لإيران

ترامب
فرناس حفظي

كشفت تقارير إسرائيلية عن جهود دبلوماسية متسارعة تُبذل خلف الكواليس، تقودها كل من مصر وقطر و تركيا، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران، وذلك قبل انتهاء مهلة الإنذار التي حددها.


وبحسب مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، فإن السيناريوهات المطروحة تتراوح بين التوصل إلى “صفقة في اللحظات الأخيرة” أو الانزلاق نحو تصعيد قد يمتد لأشهر. 

وأشاروا إلى أن أحد الخيارات يتمثل في اتفاق تدريجي تسمح بموجبه طهران بإعادة فتح مضيق هرمز، مقابل تخفيف واشنطن لهجماتها.


وأضافت المصادر أن ترامب يسعى لتجنب سيناريو يظهر فيه وكأنه خسر المواجهة، خاصة في حال تمكنت إيران من فرض سيطرتها في مضيق هرمز، وهو ما يدفعه للبحث عن مخرج سياسي يمنحه “صورة الانتصار”.


وفي السياق، أكدت المصادر أن إسرائيل “لا تملك خيارًا سوى الالتزام بقرارات ترامب”، رغم تفضيلها استمرار الهجمات، لافتة إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة مع اقتراب انتهاء المهلة.


كما أوضحت أن الرئيس الأمريكي لا يفضل إرسال قوات برية، إلا أنه قد يلجأ إلى تصعيد أكبر في حال فشل الوساطات، بما في ذلك محاولة تحقيق مكاسب ميدانية مثل السيطرة على جزيرة خارك النفطية.


بالتوازي، تواصل إسرائيل تصعيد عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل إيران، تشمل مواقع حكومية ومنشآت نووية وصاروخية.

وفي وقت سابق، قال موقع أكسيوس الأمريكي إنه بعد ثلاثة أسابيع من بدء حرب إيران، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مناقشات أولية حول المرحلة التالية وما قد تبدو عليه محادثات السلام مع إيران، بحسب ما نقله الموقع عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع.

وقالت المصادر إن مبعوثي ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، يشاركان في المناقشات المتعلقة بإمكانية إطلاق مسار دبلوماسي.

وأكد المسؤولون أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ومعالجة ملف مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

شروط ترامب لإنهاء الحرب 


ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة تريد من إيران تقديم ست التزامات،  وأضاف أن هذه الشروط تشمل:

1. عدم تطوير أي برنامج صاروخي لمدة خمس سنوات.
2. وقف تخصيب اليورانيوم كليا.
3. تفكيك المفاعلات في منشآت نطنز وأصفهان وفوردو النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل العام الماضي.

4. فرض بروتوكولات مراقبة خارجية صارمة على إنتاج واستخدام أجهزة الطرد المركزي والمعدات المرتبطة بها، التي قد تسهم في تطوير برنامج أسلحة نووية.

5. التوصل إلى اتفاقيات للحد من التسلح مع دول المنطقة بما يتضمن سقفا لمدى الصواريخ لا يتجاوز ألف كيلومتر.

6. وقف دعم إيران لحزب الله والحوثيين وحماس، وهي حركات تنصف كمنظمات إرهابية في عدة دول غربية.

مطالب إيران


ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مصر وقطر والمملكة المتحدة نقلت رسائل بين الولايات المتحدة وإيران،  وأضاف المسؤولون إن مصر وقطر قد ابلغتنا الولايات المتحدة وإسرائيل بأن إيران مهتمة بالتفاوض، ولكن بشروط.

وأضافت المصادر إن مطالب إيران تشمل وقفا لإطلاق النار وضمانات بعدم استهدافها مجددا، بالإضافة إلى تعويضات.

وفي ذلك، نقل الموقع عن مسؤول أمريكي آخر قوله إنه قد يكون هناك مجال للتفاوض بشأن إعادة الأصول المجمدة إلى إيران، مضيفا "هم يسمونها تعويضات، ربما نسميها إعادة أموال مجمدة".

وكان ترامب قد قال إن الولايات المتحدة تدرس "إنهاء تدريجيا" لعمليتها العسكرية على إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها.

