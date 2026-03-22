الجيش الإسرائيلي يتعهد بمواصلة الضربات على إيران وحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل ستواصل ضرب النظام الإيراني حتى تحقيق أهداف الحرب المعلنة، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية تتضمن مواجهة إيران وأذرعها في المنطقة، مع تحقيق إنجازات ملموسة، لكنها ليست خالية من الخسائر.

استمرار الضربات على حزب الله

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أوضح المتحدث أن رئيس أركان الجيش أقر خططًا لاستمرار الضربات على حزب الله، في إطار استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية للخصوم الإقليميين وتعزيز الأمن الإسرائيلي على المدى الطويل.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية الحالية أسفرت عن نتائج مهمة، لكنها تحمل في الوقت نفسه تداعيات على صعيد الخسائر، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي مستعد للتعامل مع أي تصعيد محتمل لضمان تحقيق أهدافه.