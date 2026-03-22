حزب الله: استهدفنا بالمسيرات جنودا إسرائيليين في ثكنة راموت نفتالي العسكرية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن حزب الله، قال قصفنا بالصواريخ والمسيرات مستوطنتي ديشون وأفيفيم شمال إسرائيل.



وأضاف حزب الله، أننا استهدفنا بالمسيرات جنودا إسرائيليين في ثكنة راموت نفتالي العسكرية.



وأعلن حزب الله قصفه بقذائف مدفعية تجمعًا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة الطيبة جنوبي لبنان.

كما استهدف حزب الله بالصواريخ تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في مدينة الخيام.

وأوضح أنه استهدف جنود جيش الاحتلال في موقع الحمامص المستحدث جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخية، وكذلك جنود الجيش الإسرائيلي في وادي العصافير جنوب المدينة نفسها بصلية صاروخية.

وفي المقابل، أفادت الأنباء بانطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة مرجليوت قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق صواريخ.