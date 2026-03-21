الحرس الثوري يقود إعادة هيكلة حزب الله عقب المواجهة مع إسرائيل

كشفت تقارير إعلامية عن دور إيراني متزايد في إعادة تنظيم صفوف حزب الله عقب الضربات التي تلقاها خلال المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، والتي أدت إلى مقتل عدد من قياداته البارزة، من بينهم الأمين العام حسن نصرالله.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن عدة مصادر مطلعة، فإن الحرس الثوري الإيراني تحرك سريعًا بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، حيث أرسل نحو 100 ضابط إلى لبنان للمساهمة في إعادة بناء الهيكلين العسكري والتنظيمي للحزب.

وأشارت المصادر إلى أن الضباط الإيرانيين لم يكتفوا بسد الفراغ القيادي، بل أشرفوا أيضًا على إعادة تدريب المقاتلين وتنظيم عمليات إعادة التسليح، في محاولة لاستعادة قدرات الحزب التي تضررت نتيجة الاختراقات الاستخباراتية الإسرائيلية.

كما تضمنت عملية إعادة الهيكلة تغييرات جوهرية في بنية القيادة، إذ جرى الانتقال من نظام مركزي تقليدي إلى نموذج أكثر لامركزية، يعتمد على وحدات صغيرة تعمل بشكل منفصل نسبيًا، بهدف تقليل مخاطر الاختراق والحفاظ على سرية العمليات.

وبحسب التقرير، لعب الحرس الثوري دورًا في وضع تصورات لعمليات عسكرية مشتركة، من بينها هجمات صاروخية متزامنة قد تنفذ من أكثر من جبهة، بما في ذلك إيران ولبنان.

من جانب آخر، أفاد مصدر أمني لبناني بأن طهران تساهم في إعادة تأهيل الكوادر العسكرية للحزب، مع تركيزها على توجيه الإطار العام للمواجهة، دون التدخل المباشر في التفاصيل الميدانية الدقيقة، مثل اختيار الأهداف.

كما ذكرت مصادر إضافية أن الحرس الثوري أجرى مراجعة شاملة لأداء حزب الله بعد الحرب، وأدرج مستشارين عسكريين ضمن هيكليته خلال العام الماضي، بهدف تحسين إدارة عملياته وتعزيز فعاليته القتالية.