خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي
قرارات نارية داخل الأهلي بعد بيان الغضب.. رحيل توروب وتغييرات شاملة في قطاع الكرة
مصر تقود سباق صفقة مرتقبة لوقت الحرب قبل انتهاء مهلة ترامب لإيران
بعد هزيمة الترجي .. توروب يتحدي الأهلي ويرفض الرحيل المجاني
تفاصيل إجراءات تسجيل الآثار العقارية وفقا للقانون
هل الزوج ملزم بإخراج كفارة الصيام عن زوجته؟.. اعرف الحكم الشرعي
الصحة تؤكد توافر تطعيمات التيتانوس مجاناً بالوحدات الصحية
أتلتيك بلباو يفوز 2-1 على ريال بيتيس في الدوري الإسباني
عراقجي: مضيق هرمز ليس مغلقا و شركات التأمين تخشى منه بسبب الحرب
الطاقة الذرية الأردنية: 26 محطة رصد إشعاعي تعمل على مدار الساعةولا خطر على البلاد
بعد تجريد السنغال بقرار كاف.. غينيا تنفي طلب سحب اللقب من المغرب عام 1976
كأس رابطة الأندية الإنجليزية.. عمر مرموش يتوج بأول بطولة مع مانشستر سيتي
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الزوج ملزم بإخراج كفارة الصيام عن زوجته؟.. اعرف الحكم الشرعي

كفارة الصيام
كفارة الصيام
أحمد سعيد

يتساءل الكثير من الأزواج عن حكم كفارة الصيام في رمضان، وهل الزوج ملزم بإخراج كفارة الصيام عن زوجته في حال إفطارها بعذر أو بغير عذر، حيث يبحث كثيرون عن أحكام الكفارة وقضاء الصيام خلال وبعد شهر رمضان المبارك، ويشغل بال كثيرين هذا التساؤل الفقهي وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي لكفارة الصيام، ومتى تجب، وهل تقع على الزوج أم الزوجة، وفقًا لآراء العلماء وأحكام الشريعة الإسلامية.

هل الزوج ملزم بإخراج كفارة الصيام عن زوجته؟

وقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة مكلفة بقضاء ما عليها من رمضان؛ فتحسب عدد الأيام التي لم تصمها وتقضيها قدر استطاعتها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، في إجابته عن هل الزوج ملزم بإخراج كفارة الصيام عن زوجته؟ ، قائلا إنه إذا كانت المرأة قد تركت صيام أيام من سنوات عديدة في رمضان وقد صعب عليها القضاء؛ تخرج عن كل يوم كفارة إطعام مسكين واحد.

وأوضح أمين الفتوى أن الزوج غير ملزم بإخراج كفارة الصيام عن زوجته إلا في حالة واحدة وهي قيامه بالتبرع لإخراج الكفارة بدلًا عنها.

كم كفارة الصيام 2026؟

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الحد الأدنى لإخراج كفارة الصيام هذا العام يبلغ 30 جنيهًا عن اليوم الواحد، وذلك لمن يعجز عن الصيام لعذرٍ شرعيٍّ مستمر لا يُرجى زواله.

وأوضحت الدار أن فدية الصيام تُشرع في حق من كان غير قادر على الصيام بسبب مرضٍ مزمن أو كِبَر سنٍّ لا يستطيع معه تحمّل مشقة الصوم، مشيرةً إلى أن الفدية تُقدَّر بإطعام مسكين عن كل يوم، ويجوز إخراجها نقدًا بقيمة 30 جنيهًا كحد أدنى عن اليوم الواحد.

وأكدت دار الإفتاء أنه يجوز إخراج الفدية يومًا بيوم، كما يجوز إخراجها دفعةً واحدة في أول شهر رمضان، أو في آخره، أو حتى بعد انتهائه، تيسيرًا على المكلفين ومراعاةً لظروفهم.

وشددت الدار على أهمية تحرّي العذر الشرعي المعتبر قبل اللجوء إلى الفدية، لافتةً إلى أن من كان مرضه طارئًا يُرجى شفاؤه فعليه القضاء عند القدرة، أما من عجز عجزًا مستمرًا فلا قضاء عليه وتجزئه الفدية.

واختتمت الدار بيانها بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية راعت أحوال الناس وقدراتهم، وجعلت من مقاصدها التيسير ورفع الحرج، امتثالًا لقوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر».

قيمة زكاة الفطر الحد الأدنى 35 جنيهًا

وتابعت: وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الحد الأدنى 35 جنيهًا، أي بزيادةٍ يسيرةٍ عن الحد الأدنى المحسوب احتياطًا للفقراء.

وأكملت: 35 جنيهًا هو الحد الأدنى، فمن كان موسرًا فليزدْ عمّا يطمئن إليه قلبُه، دون أن يُلزم غيره بذلك؛ فقد لا يقدر غيرُه على الزيادة.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟  

وأردفت: ويجوز إخراجها نقودًا، ولا يلزم شراء سلعٍ بها؛ فإخراجها مالًا جائز، والزكاة صحيحة إن شاء الله، والله يتقبل من الجميع، كما يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان إلى ما قبل صلاة العيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

موعد صرف مرتبات ابريل

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 رسمياً

اسعار الذهب اليوم

هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

أرملة إسماعيل الليثي

هسيب ربنا ياخدلي حقي.. أرملة إسماعيل الليثي تظهر بعد انقضاء فترة عدتها

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على المتهم بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بالدقهلية

إصابة سيدة يطلق ناري

رجل يطلق النار علي طليقته بسبب خلافات بينهما في المنوفية

القبض على المتهمين

القبض على المتهمين في مشاجرة مقتل شاب بإحدى قرى المنيا

بالصور

أشهر أكلات العيد .. طريقة عمل الكشري في المنزل

الكشري
الكشري
الكشري

فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

ترمس
ترمس
ترمس

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

فيديو

حقيقة واقعة المصليين بشيراتون

صحاب ابني.. ياسمين الخطيب تكشف كواليس واقعة أكياس المياه على المصلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد