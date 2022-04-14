حكم من لا يستطيع دفع كفارة الصيام .. مبروك عطية يجيب

حكم من لا يستطيع دفع كفارة الصيام .. سؤال أجاب عنه الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، من خلال برنامج يحدث في مصر على شاشة mbc مصر.

حكم من لا يستطيع دفع كفارة الصيام

وقال مبروك عطية خلال بيانه حكم الإفطار في رمضان، إن من لا يملك ثمن الكفارة تترك ولا تسقط حتى يستطيع دفعها، مشيراً إلى أن هناك من يفطر في رمضان لأسباب مختلفة كالمرضى والحامل والمرضع، والمسافر وغير ذلك، ويجب إطعامهم وليس إجبارهم على الصوم.



إجبار الأطفال على الصيام

وحول إجبار الأطفال على الصيام من سن 6 سنوات وأدنى شدد مبروك عطية على أن بداية التكليف للطفل تبدأ من 15 سنة، مبيناً أن اختلاف الأديان والملل والمذاهب مرجعه لمشيئة الله تبارك وتعالى، حيث يقول الله تبارك وتعالى:"لو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا".

وتابع مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر على ام بي سي مصر:" هناك حملة لإثارة القلق في البلاد، واثارة الاضطراب، ونعاني من وجود من لا يفهم قرآن أو سنة".

وبين أننا يجب أن نتعلم كيفية التعامل مع الآخر، مبيناً أن هناك شخص كان يسمى إبراهيم الصابئ كان كاتباً ماهراً، فلما كان يكتب لأمير المؤمنين وكان يبدأ باسم الله كما يؤمر وحزنت عليه الدولة العباسية بأكملها.



أداء السنن في رمضان

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن صلاة التراويح هي من السنن، وفي قانون السنن أن صلاتها في المنزل أولى، مشدداً على أنه يجوز في ركعات السنن أو التراويح أن نقرأ بالفاتحة وسورة الإخلاص.

وتابع عطية: لا يوجد في الدين ما يسمى بإقامة صلاة التراويح في المسجد، وأن يختم فيها القرآن الكريم، موضحاً أننا نصلي على قدر الاستطاعة لا المشقة ونحن نرزق على النيات.

وأوضح الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، فضل المحافظة على السنن خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن السنن في رمضان تعدل الفريضة فيما سواه من شهور العام.

وأشار مبروك عطية إلى أن أداء السنن في رمضان يعادل الفريضة فيما دونه من شهور العام لذا فلا يغفل عنها أحد، وأن أولى العادات التي يجب أن يلتزمها المسلم خلال شهر الصيام هو حفظ اللسان، مشيراً إلى أن النبي أخبر الصحابة عن المفلس فأخبرهم من يأتي بصلاة وصوم لكنه شتم هذا وأكل مال وغيرها.