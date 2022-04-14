عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مبروك عطية: خدمة غير المسلم في نهار رمضان لها أجر

مبروك عطية
مبروك عطية

أكد الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، أن المسلم الذي يخلص في عمله ويقدم الطعام والشراب لغير المسلمين في نهار رمضان له أجر، مشدداً على أن هناك رخص شرعية ممنوحة لبعض المسلمين ولا طاقة لهم بالصبر عليها حتى يؤدوها في الخفاء.

وبين خلال برنامج يحدث في مصر على ام بي سي مصر أن النية لا يفتش عنها، سواء أكان من يفطر يتعمد مضايقة غيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر سيدنا خالد بأنه ليس مكلفاً في التفتيش عن النوايا.

وأشار إلى أن الزوج الذي يرعى زوجته الحامل والمرضع أثناء فطرها وهو صائم سيدخل الجنة على رعايته لها.

إجبار الأطفال على الصيام 

وحول إجبار الأطفال على الصيام من سن 6 سنوات وأدنى شدد مبروك عطية على أن بداية التكليف للطفل تبدأ من 15 سنة، مبيناً أن اختلاف الأديان والملل والمذاهب مرجعه لمشيئة الله تبارك وتعالى، حيث يقول الله تبارك وتعالى:"لو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا".

وتابع مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر على ام بي سي مصر:" هناك حملة لإثارة القلق في البلاد، واثارة الاضطراب، ونعاني من وجود من لا يفهم قرآن أو سنة".

وبين أننا يجب أن نتعلم كيفية التعامل مع الآخر، مبيناً أن هناك شخص كان يسمى إبراهيم الصابئ كان كاتباً ماهراً، فلما كان يكتب لأمير المؤمنين وكان يبدأ باسم الله كما يؤمر وحزنت عليه الدولة العباسية بأكملها.

وبين أن هناك من يفطر في رمضان لأسباب مختلفة كالمرضى والحامل والمرضع، والمسافر وغير ذلك.

 

أداء السنن في رمضان

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن صلاة التراويح هي من السنن، وفي قانون السنن أن صلاتها في المنزل أولى، مشدداً على أنه يجوز في ركعات السنن أو التراويح أن نقرأ بالفاتحة وسورة الإخلاص.

وتابع عطية: لا يوجد في الدين ما يسمى بإقامة صلاة التراويح في المسجد، وأن يختم فيها القرآن الكريم، موضحاً أننا نصلي على قدر الاستطاعة لا المشقة ونحن نرزق على النيات.

أوضح الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، فضل المحافظة على السنن خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن السنن في رمضان تعدل الفريضة فيما سواه من شهور العام.

وأشار مبروك عطية إلى أن أداء السنن في رمضان يعادل الفريضة فيما دونه من شهور العام لذا فلا يغفل عنها أحد، وأن أولى العادات التي يجب أن يلتزمها المسلم خلال شهر الصيام هو حفظ اللسان، مشيراً إلى أن النبي أخبر الصحابة عن المفلس فأخبرهم من يأتي بصلاة وصوم لكنه شتم هذا وأكل مال وغيرها.

وقال مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر: أفضل ما يفعله المسلم خلال شهر رمضان، أن يحافظ على الصلاة، وحفظ لسانه وصونه عن كل سوء، إلى جانب تعطيره بالذكر.

وشدد على أن ختم القرآن خلال صلاة التراويح مبالغة لا أصل لها فهي من السنن التي تؤدى في البيت، متسائلاً: مين قال بإن كل يوم جزء؟ ومين قال تختم القرآن كله في رمضان؟

مبروك عطية نهار رمضان رخص شرعية يحدث في مصر إجبار الأطفال على الصيام أداء السنن في رمضان فضل المحافظة على السنن شهر رمضان المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 سيارة إطفاء.. انفجار خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

خاص..أحمد موسى: "لودر" تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر..فيديو

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

الصغرى 14.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح وبرودة الجو ليلا

3 رصاصات في قدمه.. وزيرة الهجرة تطمئن على المصري المصاب في حادث مترو بروكلين

انفجار خط غاز.. الحماية المدنية تنقذ مدينة نصر من كارثة

بعد قرار زيادة المعاشات.. تعرف على إمكانية الجمع بين زيادة المعاش والعلاوة

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية.. عمليات تبريد بعد السيطرة على حريق غاز مدينة نصر

البترول: تأمين إمداد الغاز للعملاء بمحيط كسر خط ألماظة

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إخماد حريق مدينة نصر

بالرابط.. الأوقاف تعلن عن المسابقة القرآنية للواعظات والمحفظات| شروط وضوابط

الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 500 مليون يورو للمساعدات العسكرية

بعد السيطرة على الحريق.. التحريات: حفار وراء كسر خط غاز مدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

إصابة مصريين .. تفاصيل الهجوم على محطة مترو في نيويورك ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ