مبروك عطية: خدمة غير المسلم في نهار رمضان لها أجر

أكد الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، أن المسلم الذي يخلص في عمله ويقدم الطعام والشراب لغير المسلمين في نهار رمضان له أجر، مشدداً على أن هناك رخص شرعية ممنوحة لبعض المسلمين ولا طاقة لهم بالصبر عليها حتى يؤدوها في الخفاء.

وبين خلال برنامج يحدث في مصر على ام بي سي مصر أن النية لا يفتش عنها، سواء أكان من يفطر يتعمد مضايقة غيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر سيدنا خالد بأنه ليس مكلفاً في التفتيش عن النوايا.

وأشار إلى أن الزوج الذي يرعى زوجته الحامل والمرضع أثناء فطرها وهو صائم سيدخل الجنة على رعايته لها.

إجبار الأطفال على الصيام

وحول إجبار الأطفال على الصيام من سن 6 سنوات وأدنى شدد مبروك عطية على أن بداية التكليف للطفل تبدأ من 15 سنة، مبيناً أن اختلاف الأديان والملل والمذاهب مرجعه لمشيئة الله تبارك وتعالى، حيث يقول الله تبارك وتعالى:"لو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا".

وتابع مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر على ام بي سي مصر:" هناك حملة لإثارة القلق في البلاد، واثارة الاضطراب، ونعاني من وجود من لا يفهم قرآن أو سنة".

وبين أننا يجب أن نتعلم كيفية التعامل مع الآخر، مبيناً أن هناك شخص كان يسمى إبراهيم الصابئ كان كاتباً ماهراً، فلما كان يكتب لأمير المؤمنين وكان يبدأ باسم الله كما يؤمر وحزنت عليه الدولة العباسية بأكملها.

وبين أن هناك من يفطر في رمضان لأسباب مختلفة كالمرضى والحامل والمرضع، والمسافر وغير ذلك.

أداء السنن في رمضان

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن صلاة التراويح هي من السنن، وفي قانون السنن أن صلاتها في المنزل أولى، مشدداً على أنه يجوز في ركعات السنن أو التراويح أن نقرأ بالفاتحة وسورة الإخلاص.

وتابع عطية: لا يوجد في الدين ما يسمى بإقامة صلاة التراويح في المسجد، وأن يختم فيها القرآن الكريم، موضحاً أننا نصلي على قدر الاستطاعة لا المشقة ونحن نرزق على النيات.

أوضح الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، فضل المحافظة على السنن خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن السنن في رمضان تعدل الفريضة فيما سواه من شهور العام.

وأشار مبروك عطية إلى أن أداء السنن في رمضان يعادل الفريضة فيما دونه من شهور العام لذا فلا يغفل عنها أحد، وأن أولى العادات التي يجب أن يلتزمها المسلم خلال شهر الصيام هو حفظ اللسان، مشيراً إلى أن النبي أخبر الصحابة عن المفلس فأخبرهم من يأتي بصلاة وصوم لكنه شتم هذا وأكل مال وغيرها.

وقال مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر: أفضل ما يفعله المسلم خلال شهر رمضان، أن يحافظ على الصلاة، وحفظ لسانه وصونه عن كل سوء، إلى جانب تعطيره بالذكر.

وشدد على أن ختم القرآن خلال صلاة التراويح مبالغة لا أصل لها فهي من السنن التي تؤدى في البيت، متسائلاً: مين قال بإن كل يوم جزء؟ ومين قال تختم القرآن كله في رمضان؟