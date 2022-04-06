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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مبروك عطية: صلاة التراويح في البيت أولى ولا يوجد دليل لختم القرآن

مبروك عطية
مبروك عطية

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن صلاة التراويح هي من السنن، وفي قانون السنن أن صلاتها في المنزل أولى، مشدداً على أنه يجوز في ركعات السنن أو التراويح أن نقرأ بالفاتحة وسورة الإخلاص.

وتابع عطية: لا يوجد في الدين ما يسمى بإقامة صلاة التراويح في المسجد، وأن يختم فيها القرآن الكريم، موضحاً أننا نصلي على قدر الاستطاعة لا المشقة ونحن نرزق على النيات.

 

أداء السنن في رمضان

أوضح الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، فضل المحافظة على السنن خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن السنن في رمضان تعدل الفريضة فيما سواه من شهور العام.

وأشار مبروك عطية إلى أن أداء السنن في رمضان يعادل الفريضة فيما دونه من شهور العام لذا فلا يغفل عنها أحد، وأن أولى العادات التي يجب أن يلتزمها المسلم خلال شهر الصيام هو حفظ اللسان، مشيراً إلى أن النبي أخبر الصحابة عن المفلس فأخبرهم من يأتي بصلاة وصوم لكنه شتم هذا وأكل مال وغيرها.

وقال مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر: أفضل ما يفعله المسلم خلال شهر رمضان، أن يحافظ على الصلاة، وحفظ لسانه وصونه عن كل سوء، إلى جانب تعطيره بالذكر.

وشدد على أن ختم القرآن خلال صلاة التراويح مبالغة لا أصل لها فهي من السنن التي تؤدى في البيت، متسائلاً: مين قال بإن كل يوم جزء؟ ومين قال تختم القرآن كله في رمضان؟

 

حق الكد والسعاية

وقال مبروك عطية، من حق الزوجة الحصول على حق الكد والسعاية في حالة الطلاق أو الوفاة ولكن لا يمكن تحديد نصف الثروة.

وكشف عطية عن تأييده ودعمه لمقترح قانون الأحوال الشخصية الذي يتطلب موافقة قاضي محكمة الأسرة على تعدد الزوجات للرجل، مشيراً إلى أنه يجب على من ينوي تعدد الزوجات أن يفكر أولاً في احتياجاته الأسرية وحقوق زوجته وأولاده.

وقال مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر:" ”، مشيراً إلى أن امرأة سقت النبي شربة ماء أمر بإكرامها وأهلها، فما بالنا بمن ابتاعت ذهبها لأجل زوجها، مبيناً أن تعدد الزوجات يتطلب اشتراطات من شأنها أن تضمن استقرار الأسر دون تشريد للأبناء أو التأثير على الحياة الزوجية. 

 

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