الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة
اسماء محمد

تعد سندوتشات الكبدة الإسكندراني من الأكلات الشعبية التى يحب عدد كبير من الأطفال والكبار تناولها في احتفالات عيد الفطر المبارك ولكن شرائها جاهزة يعرض الأشخاص لبعض المخاطر الصحية خاصة إذا كانت من مصدر غير مضمون.

ونعرض لكم طريقة عمل سندوتشات الكبدة الاسكندراني وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى .. 3 وصفات شهية كالمحترفين

مقادير الكبدة الاسكندراني 

 كبدة عصافيري

 فلفل رومي شرائح

فلفل ألوان “شرائح حسب الرغبة”

فلفل حار شرائح

ثوم مفروم

 كمون ناعم

عصير ليمون

 زيت

بهارات

 خل

ملح

فلفل أسود

التقديم

 خبز فينو أو بلدي

 مخلل

طحينة

سلطة خضراء 

بطاطس صوابع 

كبدة اسكندرانى

طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

في بولة انقعي الكبدة قليلا  مع الخل

في طاسة بها زيت على النار شوحي الكبدة مع الملح والفلفل الاسود والبهارات  والفلفل الرومي والحار والكمون والثوم .

قلبي الخليط قليلا ثم ضيفي عصير الليمون وشوحيهم على نار هادئة حتى تمام النضج.

 واحشي الكبدة في الخبز وضيفي عليها الطحينة والمخلل والسلطة الخضراء وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني
بالصور

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة

