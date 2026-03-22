في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الكفتة بالطحينة فى الفرن.
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
المقادير للكفتة:
• 1 ك لحم مفروم
• 1 بصلة متوسطة مبشورة ومصفاة
• 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
• 1 ملعقة صغيرة ملح
• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
• ½ ملعقة صغيرة بهارات لحم
• 1 ملعقة صغيرة بابريكا
• 2 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم
لصوص الطحينة:
• 1 كوب طحينة
• 1 كوب ماء دافئ
• 3 ملعقة كبيرة عصير ليمون
• 2 فص ثوم مفروم
• ½ ملعقة صغيرة ملح
• رشة كمون
الإضافات:
• 1 بصلة كبيرة شرائح
• 1 طماطم شرائح
• بقدونس للتزيين
الطريقة
1. في بولة نخلط اللحم + البصل + البقدونس + التوابل + البقسماط جيدًا.
2. نشكل الكفتة أصابع أو أقراص ونرصها في صينية فرن.
3. نضيف شرائح البصل والطماطم فوق الكفتة.
4. ندخل الصينية فرن ساخن 200° لمدة 15 دقيقة.