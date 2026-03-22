محافظ الوادي الجديد يحيل رئيس حي السبط بالخارجة للتحقيق.. اعرف السبب

قررت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد إحالة رئيس حي السبط بمدينة الخارجة للتحقيق لتقاعسه في أداء مهام عمله بعد خلفية جولتها المفاجئة صباح اليوم، وما تلاحظ من تدني مستويات النظافة العامة بالحي.

وشددت المحافظ على تكثيف جهود متابعة الوحدات المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، و رفع كفاءة منظومة النظافة والإسراع في رفع المخلفات والقمامة والإشغالات بالأحياء والشوارع، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأكدت المحافظ أنه لا تهاون مع أي تقصير في تحقيق رضا المواطنين والانضباط الإداري والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.