تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في الغربية

كرّم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، واللواء أحمد حسن أبو شرق، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة، خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع الجمعية بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القدي، بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام، والعميد وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، وخالد العرفي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

دعم أسر الشهداء

أكد اللواء أحمد حسن أبو شرق، أن الاحتفال يهدف إلى إحياء ذكرى الشهداء والمحاربين القدامى، وإبراز دور الجمعية في تقديم الرعاية لأسر الشهداء والمصابين، وتطوير آلياتها لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

اعتزاز الدولة بأبنائها الأبطال

من جانبه، عبّر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي عن اعتزاز الدولة بأبنائها الأبطال، مؤكدًا أن الاحتفال اليوم يعكس تقدير مصر لتضحياتهم العظيمة، التي كانت دائمًا نبراسًا يضيء طريق كل المصريين ويذكّر الجميع بمعنى الفداء والإخلاص للوطن، مشيراً إلى أن تضحياتهم تظل مصدر فخر واعتزاز لكل أجيال مصر، داعيًا الله أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تدشين احتفالية شعبيه

واختتمت الاحتفالية بتكريم المحافظ ومدير جمعية المحاربين القدماء لأسر الشهداء والمصابين، وشمل التكريم الشهداء: ملازم أول هشام مصطفى البزاوي، مساعد أول محمد عبد الحكيم عبد الله الزناتي، رقيب أول حسام مصطفى محمد، مساعد حسام مصطفى محمد، جندي محمد عادل حسن، عريف أحمد مسعد عطية، جندي محمد صبحي عبد النبي عبد الكريم، رقيب أول محمود بهنسي عرفه، جندي أمير طارق إبراهيم، وجندي أشرف أسامة إبراهيم، بالإضافة إلى الأبطال المصابين: عميد صفوت مصطفى فوده، ملازم أول حسن محمود محمود سلام، رقيب محمد عماد الدين عبد المعطي، رقيب أول أحمد نصر عز الدين بدر، وجندي علي سيد محمد، وذلك تقديرًا واعتزازًا بما قدموه فداءً للوطن.