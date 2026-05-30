الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نبيلة عبيد : ضحيت بالأمومة من أجل الفن

أحمد البهى

كشفت نجمة مصر الأولى، الفنانة نبيلة عبيد، عن سر عدم إنجابها وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج سهرة العيد على القناة الأولى. 

وقالت الفنانة القديرة نبيلة عبيد : ضحيت بالأمومة من أجل الفن، وكانت تضحية صعبة ومش سهلة عليّ، لكني ما زلت مقتنعة بالقرار ده حتى الآن. ولو رجع بيا الزمن هعمل نفس الحاجة، لأن لما باخد قرار وأنا متأكدة منه مبندمش عليه".

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها الكبيرة بتكريمها من التليفزيون المصري، مؤكدة أنه يمثل بيتها الأول وصاحب الفضل الأكبر في مشوار كل فنان مصري، وذلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع فيس بوك.

وكتبت نبيلة عبيد: «يسعدني دائمًا أن أعود إلى بيتي الأول، تلفزيون مصر، الذي كان وما زال صاحب فضل كبير على كل فنان مصري»، مشيرة إلى فخرها بالمشاركة في تصوير سهرة العيد مع الإعلامية شيرين الشايب، والتي من المقرر عرضها خلال أيام العيد على القناة الأولى والفضائية المصرية مع إعادة على القناة الثانية.

وأضافت أنها تشرفت بالتكريم الذي منحها إياه الأستاذ محمد إبراهيم، معتبرة إياه وسامًا غاليًا من مؤسسة إعلامية عريقة لها مكانة خاصة في قلبها، مؤكدة أن التلفزيون المصري سيظل دائمًا بيتها الذي تشعر فيه بالحنين والانتماء في كل مرة تعود إليه.

