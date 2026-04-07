انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يبحث ملفات التصالح والتراخيص والنظافة في حي الدقي

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءً مع رئيس حي الدقي ونوابه لمناقشة ملفات العمل ونسب إنجاز المشروعات وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في ضوء المتابعات الميدانية التي قام بها المحافظ للوقوف على حالة الشوارع بالحي وأوجه القصور بهدف تحسين مستوى الأداء.

وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام لمحافظة الجيزة ومحمد رزق رئيس حي الدقي . 
وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لعدد من الملفات الحيوية شملت ملفات التصالح، والتعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، وتراخيص المباني والمحال العامة، والخطة الاستثمارية، إلى جانب ملفات النظافة، والإشغالات، والإعلانات، والحملة الميكانيكية، وساحات الانتظار، والتعليم، والصحة، والتموين، وموقف البنية التحتية والمرافق العامة.
واستعرض الاجتماع موقف البت في طلبات التصالح طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، خلال الفترة من 5/4/2024 وحتى 6/4/2026، حيث بلغت نسبة التصالح 83.31%، فيما وصلت نسبة ما تم عرضه على اللجنة الفنية إلى 100%، إلى جانب مناقشة الطلبات قيد الإجراء وبيان المعاملات التي تم إصدار نموذج (7) مؤقت لها من الحي.
ووجّه المحافظ رئيس الحي بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لحصر المباني المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح والعمل على توعيتهم بأهمية التقدم وفقًا للقانون.
وفيما يتعلق بملف تراخيص المحال العامة، كلّف المحافظ رئيس حي الدقي بتشكيل لجنة لحصر المحال التي تمارس نشاطًا دون ترخيص مع منح مهلة لتوفيق أوضاعها والتوجه للحي لاستخراج التراخيص اللازمة، مع التأكيد على تقديم التيسيرات وفقًا للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وخلال استعراض موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المتبقية لتعظيم الاستفادة منها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ملف النظافة أشار محافظ الجيزة إلى قيام حي الدقي بتدعيم منظومة النظافة بإنشاء عدد (2) صندوق قمامة هيدروليكي بوحدة رفع كهربائية تحت سطح الأرض بمنطقة امتداد نادي الصيد مع شارع الحسن بالتعاون مع المجتمع المدني كمرحلة أولى مما ساهم في القضاء على بؤر تجمعات القمامة والحد من ظاهرة النباشين.
لافتًا إلى أنه جارٍ دراسة تعميم التجربة بعدد من المناطق المؤهلة إلى جانب تنفيذ مقترحات لتطوير منظومة النظافة والحد من النباشين وتدعيم أعمدة الإنارة بقواعد من الفايبر لتحقيق عوامل السلامة والأمان خاصة في حالات سقوط الأمطار فضلًا عن الحد من السرقات.
وخلال مناقشة ملف الإشغالات، وجّه المحافظ رئيس حي الدقي بالتنبيه على أصحاب المحال العامة والأكشاك بعدم إشغال الطرق العامة،والالتزام بالمساحات المخصصة لهم حفاظًا على المظهر الحضاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم عقد اللقاء بشكل دوري لمتابعة مستوى تقدم الخدمات، والوقوف على نسب الإنجاز في مختلف الملفات، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مستمر.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مخالفات البناء

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
السردين
