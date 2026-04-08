دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين

أكدت كاميلا زاريتا، المستشارة بالاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وجود تضامن أوروبي واسع مع لبنان في ظل التطورات الأخيرة، مشيرة إلى تحركات سياسية وإنسانية متسارعة لدعم استقرار البلاد.

حماية السيادة اللبنانية وضمان سلامة المدنيين

وأوضحت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، شددت على ضرورة حماية السيادة اللبنانية وضمان سلامة المدنيين، إلى جانب الإعلان عن حزم إضافية من المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين.

وأضافت أن هناك دعوات أوروبية متزايدة لتعزيز الاستقرار الأمني في لبنان، مع التأكيد على أهمية شمول وقف إطلاق النار للأراضي اللبنانية، لافتة إلى أن رئيسة البرلمان الأوروبي شددت بدورها على أولوية حماية المدنيين في ظل تصاعد التوترات، بما يعكس موقفًا أوروبيًا موحدًا.

تعزيز استقرار مؤسسات الدولة

وأشارت إلى أن عددًا من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، منخرطة بشكل واضح في جهود دعم لبنان، مستفيدة من علاقاتها التاريخية معه، بهدف تعزيز استقرار مؤسسات الدولة وتحسين المشهد السياسي.

مساعٍ دولية أوسع لاحتواء الأزمة

وأكدت زاريتا أن هذا الزخم الأوروبي مرشح للتصاعد خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعٍ دولية أوسع لاحتواء الأزمة ودعم لبنان في مواجهة التحديات الراهنة.

