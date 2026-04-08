قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير اقتصادي: التعافي من 38 يوم حرب سيتطلب وقتا
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”
أبو الغيط يؤكد للرئيس اللبناني التضامن الكامل مع الشعب والدولة
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة
رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: القيم هي أساس بقاء الحضارات
سيناريوهات مرعبة ين الحرب والهدنة.. الساعات القادمة ستحسم مصير المنطقة| تفاصيل
سفارة إيرانية لـ ترامب: إذا لم يكن لديك طوق للكـ لب المسعور "إسرائيل" هل نشتري لك واحدا؟
إجراءات استثنائية في مضيق هرمز.. إيران تعلن مسارات آمنة وتحذر من ألغام محتملة
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية
تامر أمين: اللي بيحصل في الأهلي عدل.. ولاعيبة كتيرة دماغها في الدولارات مش البطولات
"عدو الميزانية وفاتورة الكهرباء".. حملات تفتيش موسعة لمصادرة "الكاتيل"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضبط بجعة داخل أحد المحال التجارية لبيع الأسماك في طنطا.. صور

الغربية أحمد علي

نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بمحافظة الغربية، حملة تفتيشية بمنطقة العجيزي بمدينة طنطا.

تحرك تنفيذي 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تعزيز الرقابة على الحياة البرية والتصدي لأي ممارسات قد تضر بالطيور والكائنات البرية.

وأوضح المهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا أن الحملة جاءت بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وقسم أول طنطا، في إطار الجهود المبذولة لحماية الكائنات البرية ومنع الإتجار غير المشروع في الطيور البرية، وأسفرت الحملة عن ضبط بجعة داخل أحد المحال التجارية لبيع الأسماك بالمنطقة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.

حملة جهاز شئون البيئة 


وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث جرى التحفظ على الطائر والتعامل معه وفق الضوابط البيئية المعتمدة، بما يضمن سلامته وعدم تعرضه لأي أذى، كما تم نقل البجعة إلى حديقة الحيوان بمحافظة كفر الشيخ، لإيداعها هناك وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة لها داخل بيئة آمنة ومناسبة.
 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد أبوجبل والأستاذ أحمد سمير من الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا والدكتورة منى الجندى مدير حديقة الحيوان بمحافظة كفر الشيخ.

استمرار حملات التفتيش 


وأكد المهندس محمد قطب استمرار حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد أي مخالفات والتعامل معها بحزم، حفاظًا على التوازن البيئي وصون الموارد الطبيعية.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة في الحفاظ على الحياة البرية، وحمايتها من التعديات والممارسات غير القانونية، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

تأمين حياة المواطنين 


وشدد  على خطورة اقتناء أو عرض الكائنات البرية المحمية دون ترخيص، مؤكدة أن ذلك يُعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وفقًا للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، التي تحظر صيد أو إمساك أو عرض الطيور والحيوانات البرية أو حيازتها أو بيعها بأي شكل.
 

وتهيب وزارة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي تعدٍّ على الكائنات المهددة بالانقراض لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

عداد الكهرباء

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

ترشيحاتنا

اعراض العصب السابع

أعراض العصب السابع.. هل يشبه الجلطة؟

إجازة شم النسيم 2026

5 أيام متتالية.. متى يحصل الموظفون على إجازة شم النسيم 2026؟

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

بالصور

طريقة عمل كيك الأناناس المقلوب

طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب
طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب
طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب

"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”

ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا
ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا
ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

متلازمة الأرز المقلي.. يسبب تسممًا خطيرًا

متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا
متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا
متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا

فيديو

انتحار شاب

شهود عيان يُفجّرون مفاجأة عن حادث انتحــ..ـار المظلات: السائق شنــ.ـق نفسه ليلة أمس.. والظلام حال دون رؤيته

جنات

بكلمات رومانسية.. جنات تعود لجمهورها بـ "أنت صح" في احتفالات الربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

المزيد