ضبط بجعة داخل أحد المحال التجارية لبيع الأسماك في طنطا.. صور

نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بمحافظة الغربية، حملة تفتيشية بمنطقة العجيزي بمدينة طنطا.

تحرك تنفيذي

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تعزيز الرقابة على الحياة البرية والتصدي لأي ممارسات قد تضر بالطيور والكائنات البرية.

وأوضح المهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا أن الحملة جاءت بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وقسم أول طنطا، في إطار الجهود المبذولة لحماية الكائنات البرية ومنع الإتجار غير المشروع في الطيور البرية، وأسفرت الحملة عن ضبط بجعة داخل أحد المحال التجارية لبيع الأسماك بالمنطقة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.

حملة جهاز شئون البيئة



وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث جرى التحفظ على الطائر والتعامل معه وفق الضوابط البيئية المعتمدة، بما يضمن سلامته وعدم تعرضه لأي أذى، كما تم نقل البجعة إلى حديقة الحيوان بمحافظة كفر الشيخ، لإيداعها هناك وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة لها داخل بيئة آمنة ومناسبة.



جاء ذلك بحضور المهندس أحمد أبوجبل والأستاذ أحمد سمير من الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا والدكتورة منى الجندى مدير حديقة الحيوان بمحافظة كفر الشيخ.

استمرار حملات التفتيش



وأكد المهندس محمد قطب استمرار حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد أي مخالفات والتعامل معها بحزم، حفاظًا على التوازن البيئي وصون الموارد الطبيعية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة في الحفاظ على الحياة البرية، وحمايتها من التعديات والممارسات غير القانونية، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

تأمين حياة المواطنين



وشدد على خطورة اقتناء أو عرض الكائنات البرية المحمية دون ترخيص، مؤكدة أن ذلك يُعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وفقًا للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، التي تحظر صيد أو إمساك أو عرض الطيور والحيوانات البرية أو حيازتها أو بيعها بأي شكل.



وتهيب وزارة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي تعدٍّ على الكائنات المهددة بالانقراض لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.