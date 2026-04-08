أحمد عبدالعزيز يجدد تعاقده مع سموحة لموسم جديد

نجح مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة الدكتور محمد بلال فى تجديد التعاقد مع أحمد عبدالعزيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد النجاحات الكبيرة التى قدمها المدرب مع "الموج الأرزق" هذا الموسم ووضعه بين السبعة الكبار فى جدول المسابقة لأول مرة منذ سنوات خاصة فى ظل نقص الإمكانيات المادية وقلة الصفقات هذا الموسم عكس المواسم الماضية .

وجدد أحمد عبدالعزيز، عقده مع سموحة، لمدة موسم واحد فقط، وجاء قرار مسؤولي النادى السكندرى، بتجديد التعاقد مع المدير الفني، لإضافة استقرار فني على الفريق ولاستكمال مشروع النهضة الكروية التى ترغب ادارة النادى فى تحقيقه خلال السنوات القادمة.

وكانت هناك جلسة منذ أيام جمعت مسؤولى النادى وأحمد عبدالعزيز تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل التي تتعلق بمستقبل الفريق وخطة العمل خلال المرحلة القادمة.