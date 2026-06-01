اقتصاد

وزير البترول يبحث مع نظيره التركي إحداث نقلة نوعية في التعاون بمجالات الطاقة والتعدين

وزير البترول يبحث مع نظيره التركي إحداث نقلة نوعية في التعاون بمجالات الطاقة والتعدين
أمل مجدى

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، بحضور السفير حسام الدين رضا سفير مصر لدى أذربيجان، وعدد من مسؤولي الجانبين، وذلك استكمالاً للمباحثات التي جرت بين الوزيرين في إسطنبول خلال شهر أبريل الماضي.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز الشراكة بين مصر وتركيا في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها قطاع التعدين المصري، حيث أكد الوزيران أهمية الارتقاء بمستوى التعاون المشترك وإحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بقطاعي الطاقة والتعدين، من خلال تفعيل التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات المتخصصة والقطاع الخاص في البلدين.

كما بحث الجانبان فرص توسيع الاستثمارات التركية في قطاع التعدين المصري، خاصة في ضوء بدء شركة OZ Mining التركية دراسة فرص التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في دعم خطط التطوير وزيادة الاستثمارات وتحقيق القيمة المضافة للموارد الطبيعية.

وأكد الوزيران أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بمنطقة شرق البحر المتوسط، والبناء على ما تمتلكه مصر وتركيا من مقومات استراتيجية وبنية تحتية وموقع جغرافي متميز، بما يدعم جهود تحقيق أمن الطاقة وتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

وفي ختام اللقاء، وجه المهندس كريم بدوي الدعوة إلى نظيره التركي وإلى شركات التعدين التركية للمشاركة في النسخة الاستثنائية الموسعة من منتدى مصر للتعدين، المقرر عقده خلال شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يشهدها قطاع التعدين المصري.

وضم الوفد المصري المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والأستاذ يوسف مروان مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بوزارة البترول والثروة المعدنية

