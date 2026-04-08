رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا الخميس

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا الخميس، لمتابعة عدد من الملفات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ مراسم توقيع عقد شراكة بين شركة إندوراما وشركة فوسفات مصر لإنشاء مصنع جديد للأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمنطقة السخنة الصناعية.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اليوم الأربعاء؛ مراسم توقيع عقد مشروع شركة "بولي سيرف" المصرية للكيماويات، المقرر إقامته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.