الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عضو خارجية الشيوخ: وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران انتصار للدبلوماسية المصرية

حسن رضوان

أكد النائب مجدي البري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يمثل نقطة تحول مهمة في مسار الأوضاع الإقليمية، ويفتح نافذة حقيقية أمام تهدئة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، بما يعزز فرص الانتقال من منطق الصراع إلى مسار الحلول السياسية والدبلوماسية.

وأوضح البري، في بيان له، أن هذا التطور الإيجابي لم يكن ليتحقق دون الدور الفاعل والمحوري الذي اضطلعت به الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تحركات دبلوماسية مكثفة واتصالات مستمرة مع مختلف الأطراف، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة واسعة كانت ستدفع شعوبها ثمنًا باهظًا.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية أثبتت مجددًا قدرتها على إدارة الملفات المعقدة بحكمة واتزان، حيث لعبت دور الوسيط النزيه القادر على تقريب وجهات النظر، مستفيدة من ثقلها السياسي وعلاقاتها المتوازنة، وهو ما أسهم في تثبيت التهدئة وتهيئة الأجواء أمام مسار سياسي مستدام.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المرحلة المقبلة تتطلب دعمًا دوليًا جادًا للحفاظ على هذا الاتفاق والبناء عليه، عبر تبني مقاربات مسؤولة تضمن استدامة التهدئة وتحويلها إلى واقع ملموس يحقق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة، مؤكدًا أن تغليب لغة الحوار يظل الخيار الأمثل لتجنب مزيد من الصراعات.

وأكد البري أن الرؤية المصرية التي عبرت عنها القيادة السياسية تؤكد أن الأمن القومي العربي والخليجي يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددًا على استمرار دعم مصر الكامل لأمن واستقرار دول الخليج ورفضها لأي تهديد يمس سيادتها، مع مواصلة جهودها لتعزيز التفاهم والحوار الإقليمي.

وأضاف أن التحرك المصري المسؤول عكس نهجًا استراتيجيًا قائمًا على الحكمة والرؤية بعيدة المدى، حيث نجحت القاهرة في الدفع نحو التهدئة في توقيت بالغ الدقة، ما حال دون تفاقم الأزمة، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس مكانة مصر الدولية وقدرتها على نزع فتيل الأزمات.

واختتم البري بيانه بالتأكيد على أن نجاح هذا المسار يعزز من أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية خلال المرحلة المقبلة، للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع تجدد التوترات، بما يرسخ بيئة آمنة تدعم فرص التنمية، موجهًا التحية للشعب المصري على وعيه وتماسكه، ودعمه لقيادته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

