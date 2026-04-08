البرلمان الإيراني: يجب وقف الحركة في مضيق هرمز فورا بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني ابراهيم رضائي أنه يجب وقف حركة السفن في مضيق هرمز ردا على العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وكتب رضائي على منصة "إكس": "ردا على العدوان الهمجي للصهاينة على لبنان، يجب الآن وقف حركة السفن في هرمز، وبتوجيه ضربة قاسية وحاسمة، منع هذا الكلب المسعور والغدة السرطانية في المنطقة من التخريب".





وتابع: "اللبنانيون ضحوا بأرواحهم من أجلنا، ولا يجوز لنا أن نتركهم ولو للحظة وحيدين". مشددا على "وقف إطلاق النار إما في كل الجبهات، أو لا في أي جبهة".





وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن أكبر ضربة في أنحاء لبنان منذ بدء عملية "زئير الأسد". مشيرا إلى أنه "خلال 10 دقائق وفي عدة مناطق بالتزامن أنجز جيش الدفاع ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".





وأشار إلى أنه تم التخطيط للهجوم لأسابيع عديدة من قبل أجنحة العمليات والاستخبارات والقوات الجوية والقيادة الشمالية.





وأكدت مصادر طبية لبنانية أن الحصيلة الأولية للغارات الإسرائيلية على لبنان بلغت 200 شخص ما بين قتيل وجرح.