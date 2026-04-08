قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار العملات اليوم 8 أبريل 2026 في البنوك المصرية

أسعار العملات اليوم 8 أبريل 2026 في البنوك المصرية
أسعار العملات اليوم 8 أبريل 2026 في البنوك المصرية
عبد الفتاح تركي

أسعار العملات اليوم 8 أبريل 2026 في البنوك المصرية .. شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك العاملة في مصر، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن القطاع المصرفي، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف وتأثيراته على الأنشطة الاقتصادية المختلفة .

ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على أسعار العملات، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، حيث تظل العملات الأجنبية والعربية من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قوة السوق وحجم الطلب .

واقرأ أيضًا:

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 8 أبريل 2026

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي عند مستوى 14.55 جنيه للشراء، و14.59 جنيه للبيع، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية .

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 14.52 جنيه للشراء، و14.58 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري نحو 14.55 جنيه للشراء، و14.59 جنيه للبيع، ليعكس ذلك تقاربًا كبيرًا في الأسعار بين البنوك .

ويُعد الريال السعودي من أكثر العملات تداولًا داخل السوق المصري، خاصة مع ارتباطه بمواسم العمرة والحج، ما يزيد من حجم الطلب عليه بشكل دوري .

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 178.01 جنيه للشراء، و178.52 جنيه للبيع، ليواصل الحفاظ على مستوياته المرتفعة مقارنة بباقي العملات .

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 171.51 جنيه للشراء، و174.91 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر نحو 171.59 جنيه للشراء، و174.89 جنيه للبيع، ما يعكس فروقًا طفيفة في الأسعار بين البنوك المختلفة .

ويُعتبر الدينار الكويتي من أعلى العملات قيمة مقابل الجنيه المصري، وهو ما يجعله محل اهتمام من جانب شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الصرف .

أسعار العملات اليوم الأربعاء

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 14.88 جنيه للشراء، و14.92 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس مستوياته دون تغيير ملحوظ .

كما سجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 14.86 جنيه للشراء، و14.90 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس نحو 14.87 جنيه للشراء، و14.92 جنيه للبيع، ما يعكس حالة من الثبات النسبي في سعر العملة الإماراتية داخل السوق المحلي .

ويحظى الدرهم الإماراتي باهتمام كبير نظرًا للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات، وهو ما ينعكس على حجم التداول داخل البنوك .

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 53.17 جنيه للشراء، و53.27 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك مصر نحو 53.20 جنيه للشراء، و53.30 جنيه للبيع .

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 53.17 جنيه للشراء، و53.27 جنيه للبيع، ليحافظ على استقراره النسبي داخل البنوك المختلفة .

ويُعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، نظرًا لاعتماده في العديد من المعاملات التجارية الدولية .

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 63.17 جنيه للشراء، و63.33 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر نحو 63.33 جنيه للشراء، و64.09 جنيه للبيع .

أسعار العملات في مصر

كما وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى نحو 63.33 جنيه للشراء، و64.09 جنيه للبيع، ما يعكس تقاربًا في مستويات التسعير بين البنوك .

ويُعد اليورو من العملات الرئيسية التي تحظى باهتمام المستثمرين، خاصة في ظل العلاقات التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي .

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 71.58 جنيه للشراء، و72.46 جنيه للبيع، كما بلغ نفس المستوى في البنك التجاري الدولي وبنك مصر، حيث سجل 71.58 جنيه للشراء، و72.46 جنيه للبيع .

ويُعد الجنيه الإسترليني من العملات القوية عالميًا، ما يجعله محل اهتمام من قبل المتعاملين في سوق الصرف .

استقرار أسعار العملات وسط ترقب الأسواق

يعكس استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم حالة من التوازن داخل السوق المصرفي المصري، مع استمرار متابعة التطورات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على حركة أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة .

أسعار العملات

وتظل العملات الأجنبية والعربية من أبرز العوامل المؤثرة في الاقتصاد، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحديد تكلفة الواردات والصادرات، ما يجعل متابعة أسعارها أمرًا ضروريًا للمواطنين والمستثمرين على حد سواء .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

ترشيحاتنا

أحمد عبدالعزيز

أحمد عبدالعزيز يجدد تعاقده مع سموحة لموسم جديد

يامال

يامال ضد جريزمان.. مواجهة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

الأهلي

تحرك جديد من الأهلي بعد أزمة التحكيم في مباراة سيراميكا كليوباترا

بالصور

بالحمالات السوداء.. سارة سلامة تثير الجدل بجمالها وأناقتها

بالحمالات السوداء.. سارة سلامة تثير الجدل بجمالها و إناقتها
بالحمالات السوداء.. سارة سلامة تثير الجدل بجمالها و إناقتها
بالحمالات السوداء.. سارة سلامة تثير الجدل بجمالها و إناقتها

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

ورق الغار
ورق الغار
ورق الغار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فيديو

جنات

بكلمات رومانسية.. جنات تعود لجمهورها بـ "أنت صح" في احتفالات الربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

المزيد