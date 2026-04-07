انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحركات جديدة في البنوك.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية والآسيوية اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية والآسيوية اليوم
أسعار العملات العربية والأجنبية والآسيوية اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية والآسيوية، حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 داخل البنوك المصرية، حيث سجل الدولار ارتفاعا ملحوظا، فيما واصل الجنيه الإسترليني تحقيق مكاسب واضحة، بينما استقر اليورو نسبياً مع ميل طفيف للصعود.

كما شهد الريال السعودي تحركاً محدوداً نحو الارتفاع، في حين استقرت بعض العملات الأخرى مع تحركات طفيفة، وذلك في ظل استمرار تأثر السوق المحلي بحركة العملات العالمية والتغيرات الاقتصادية.

ووفقاً لآخر تحديث، جاءت أسعار العملات اليوم كالتالي:

البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي 54.65 جنيه للشراء و54.75 جنيه للبيع

سجل اليورو 63.20 جنيه للشراء و63.32 جنيه للبيع

سجل الجنيه الإسترليني 72.42 جنيه للشراء و72.59 جنيه للبيع

سجل الفرنك السويسري 68.34 جنيه للشراء و68.50 جنيه للبيع

سجل 100 ين ياباني 34.20 جنيه للشراء و34.27 جنيه للبيع

سجل الريال السعودي 14.55 جنيه للشراء و14.58 جنيه للبيع

سجل الدينار الكويتي 178.02 جنيه للشراء و178.40 جنيه للبيع

سجل الدرهم الإماراتي 14.87 جنيه للشراء و14.91 جنيه للبيع

سجل اليوان الصيني 7.96 جنيه

البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي 54.64 جنيه للشراء و54.74 جنيه للبيع.


سجل اليورو 62.97 جنيه للشراء و63.36 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني 72.19 جنيه للشراء و72.72 جنيه للبيع

سجل الفرنك السويسري 68.29 جنيه للشراء و68.61 جنيه للبيع

سجل 100 ين ياباني 34.16 جنيه للشراء و34.32 جنيه للبيع

سجل الريال السعودي 14.51 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع

سجل الدينار الكويتي 174.84 جنيه للشراء و178.36 جنيه للبيع

سجل الدرهم الإماراتي 14.86 جنيه للشراء و14.90 جنيه للبيع

سجل اليوان الصيني 7.94 جنيه للشراء و7.98 جنيه للبيع.

