استقرار الدولار واليورو وارتفاع ملحوظ للجنيه الإسترليني في تعاملات الثلاثاء

شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 تحركات متباينة مع بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك المصرية حيث استقر سعر الدولار عند آخر مستوى تم تسجيله خلال تعاملات أمس الاثنين ليستقر دون مستوى 55 جنيهًا.

كما استقر اليورو بشكل نسبي مع تسجيل تحركات طفيفة في الأسعار بينما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم.

وبشكلٍ عام تميل العملات الأجنبية إلى الارتفاع مع التعاملات الصباحية اليوم، ويتوقع أن تستمر تحركات الأسعار على مدار اليوم.

ووفقًا لآخر تحديثات البنوك جاءت أسعار العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع

وسجل اليورو 62.68 جنيه للشراء و62.91 جنيه للبيع

فيما سجل الجنيه الإسترليني 71.86 جنيه للشراء و72.15 جنيه للبيع

كما سجل الدولار الكندي 39.04 جنيه للشراء و39.17 جنيه للبيع



مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار 54.41 جنيه للشراء و54.51 جنيه للبيع

وسجل اليورو 62.70 جنيه للشراء و62.94 جنيه للبيع

فيما سجل الجنيه الإسترليني 71.88 جنيه للشراء و72.18 جنيه للبيع



بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع

وبلغ سعر اليورو 62.68 جنيه للشراء و62.92 جنيه للبيع

فيما سجل الجنيه الإسترليني 71.85 جنيه للشراء و72.15 جنيه للبيع



ويأتي هذا الأداء في ظل حالة من الترقب في سوق الصرف لتحركات العملات الأجنبية خلال باقي تعاملات اليوم بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وحركة العرض والطلب داخل السوق المصرفي.