الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 7-4-2026

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
محمد صبيح

شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه تباينًا أول تعاملات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي عند مستوياته الأخيرة بعد آخر ارتفاع تم تسجيله، ليستمر دون مستوى 55 جنيهًا.

وسجل الدولار متوسط 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع في أغلب البنوك، وسط حالة من الترقب لتحركات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع نسبي لليورو واستقرار الإسترليني

في المقابل، سجل اليورو ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، مدعومًا بتحركاته في الأسواق العالمية.

أما الجنيه الإسترليني، فقد تحرك في نطاق مستقر دون تغييرات تُذكر، محافظًا على مستوياته في معظم البنوك.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل الدولار الأمريكي 54.38 جنيه للشراء و54.48 جنيه للبيع.

وسجل اليورو 62.82 جنيه للشراء و62.95 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 72.05 جنيه للشراء و72.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي وبنك مصر

في البنك الأهلي المصري، سجل الدولار 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو 62.58 جنيه للشراء و63.05 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 71.68 جنيه للشراء و72.29 جنيه للبيع.

وجاءت الأسعار في بنك مصر عند نفس مستويات الدولار، بواقع 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو 62.58 جنيه للشراء و63.03 جنيه للبيع، والإسترليني 71.68 جنيه للشراء و72.24 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنوك الأخرى

سجل بنك القاهرة الدولار عند 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع، واليورو 62.64 جنيه للشراء و62.94 جنيه للبيع، والإسترليني 71.75 جنيه للشراء و72.16 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع، وسجل اليورو 62.59 جنيه للشراء و63.04 جنيه للبيع، بينما وصل الإسترليني إلى 71.69 جنيه للشراء و72.26 جنيه للبيع.

أما بنك الإسكندرية، فسجل الدولار 54.34 جنيه للشراء و54.44 جنيه للبيع، واليورو 62.52 جنيه للشراء و62.99 جنيه للبيع، والإسترليني 71.61 جنيه للشراء و72.23 جنيه للبيع.

استقرار نسبي في سوق الصرف

تعكس تحركات العملات الأجنبية حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المحلي، مع استمرار التباين في أداء العملات الرئيسية، خاصة في ظل ارتباطها بتحركات الأسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية الدولية.

