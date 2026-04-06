بعد طرح عملة الـ2 جنيه.. دعوة برلمانية لمراعاة البعد الاجتماعي في الدفع الإلكتروني

أكد محمد الشويخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تطور أشكال العملات وتغيير تصميماتها أو فئاتها أمر طبيعي في تاريخ النقد، مشددًا على أن تحركات الحكومة الأخيرة لمواجهة أزمة “الفكة” تأتي في إطار إجراءات معتادة، لكنها تحتاج إلى رؤية أشمل تتعلق بمنظومة الدفع في مصر.

وأوضح الشويخ في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أزمة اختفاء العملات المعدنية لا ترتبط فقط بندرة المعروض، بل تعكس سلوكًا مجتمعيًا يميل إلى الاحتفاظ بالأموال في المنازل، إلى جانب تأخر تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بشكل متكامل، وهو ما يتطلب تحركًا تدريجيًا ومدروسًا.

وشدد على أهمية التوسع في الدفع الإلكتروني، لكن بشرط مراعاة الأبعاد الاجتماعية والزمنية، خاصة أن قطاعات كبيرة من المواطنين، لا سيما في المحافظات، ما زالت تعتمد على النقد المباشر، لافتًا إلى أن كثيرين لا يزالون يحصلون على معاشاتهم نقدًا، وهو ما يتطلب تجهيز البنية التحتية قبل فرض أي بدائل رقمية.

وأشار إلى ضرورة تعميم خدمات الدفع الإلكتروني في مختلف الجهات الحكومية مع توفير آليات سهلة وبسيطة تناسب محدودي الدخل، مؤكدًا أن نجاح أي منظومة جديدة يتوقف على قدرتها على استيعاب الفئات الأكثر احتياجًا.

واكد النائب على أن أي إصلاح اقتصادي أو تطوير نقدي يجب أن يضع المواطن البسيط في مقدمة أولوياته، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب الكفاءة الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة، خلال مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة “الفكة”، تضمنت طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه قريبًا لتسهيل التعاملات اليومية، إلى جانب العمل على تغيير سبيكة الجنيه لتقليل تكلفة إنتاجه ومنع عمليات الصهر.

كما أوصت اللجنة بضرورة التوسع في منظومة الدفع الرقمي داخل المرافق الحيوية، وعلى رأسها وسائل النقل، من خلال تعميم الكروت الذكية وتسهيل شحنها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العملات المعدنية.