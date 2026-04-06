جامعة «نور مبارك» تطلق فعاليات أسبوع العلم احتفاءً بيوم العاملين في المجال العلمي

نظمت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» التابعة لوزارة الأوقاف ، فعاليات «أسبوع العلم» احتفاءً بيوم العاملين في المجال العلمي، الموافق الثاني عشر من أبريل، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد حسين محمد إبراهيم – رئيس الجامعة.

وقد انطلقت الفعاليات اليوم 6 إبريل وتستمر إلى 17 من نفس الشهر ، تحت عنوان: «التعليم الديني والعلوم الحديثة بين التقاليد والابتكار»، حيث شهد اليوم الأول حفل الافتتاح بقاعة الفارابي، بحضور الدكتور أحمد حسين محمد إبراهيم – رئيس الجامعة، والدكتور إرشاد إنغر – نائب رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة وأساتذتها وطلابها.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الجامعة أن العلم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الحضارات وترسيخ النهضة الشاملة، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين العلوم الدينية والعلوم الحديثة، والالتزام بالمنهجية البحثية الرصينة في معالجة القضايا المعاصرة، بما يسهم في إعداد كوادر علمية قادرة على الإبداع والتجديد.

كما أعلن عن انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي الدولي الثالث بعنوان: «القضايا المعاصرة في دراسة الدين في كازاخستان وخارجها»، والذي عُقد عقب الجلسة الافتتاحية مباشرة، بمشاركة متميزة من طلاب الجامعة.

وشهد المؤتمر تقديم عدد من الجلسات العلمية التي تناولت قضايا فكرية ودينية معاصرة، من أبرزها: الوقاية من التطرف الديني، ومفهوم الصدقة عند الإمام الغزالي وتطبيقاته، وأحكام الحلال والحرام في الألعاب الإلكترونية، والصحة النفسية في ظل الضغط المعلوماتي، وتحولات صورة المرأة في عصر العولمة، والتربية النبوية للأطفال، ومفهوم الصبر وآليات تنظيم المشاعر، إلى جانب موضوعات الذكاء الاصطناعي والدين الرقمي، والحوار بين الأديان، وتأثير السياسة العالمية على الدين، وغيرها من المحاور المهمة.

وقد عكست هذه الجلسات المستوى العلمي المتميز لطلاب الجامعة، وقدرتهم على تناول القضايا المعاصرة برؤية نقدية واعية ومنهج علمي رصين، بما يؤكد الدور الريادي للجامعة في إعداد جيل من الباحثين القادرين على الإسهام الفعّال في خدمة قضايا الدين والمجتمع.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمي، وتعزيز ثقافة الحوار والانفتاح، وربط التراث العلمي الأصيل بمتطلبات العصر، بما يسهم في بناء وعي مستنير ومجتمع متماسك.