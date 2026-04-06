أصل الحكاية

طرح عملة 2 جنيه وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة.. ما القصة؟

عبد الفتاح تركي

طرح عملة 2 جنيه وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة ... شهدت أروقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مناقشات موسعة ومكثفة حول أزمة اختفاء العملات المعدنية المعروفة بـ الفكة من الأسواق المصرية، وهي الأزمة التي ألقت بظلالها على التعاملات اليومية للمواطنين، خاصة في وسائل النقل والخدمات التي تعتمد على الدفع النقدي المباشر، ما دفع الحكومة إلى التحرك السريع لطرح حلول عملية وجذرية.

مناقشات موسعة داخل مجلس الشيوخ حول أزمة الفكة

جاءت هذه التحركات على خلفية الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب المهندس باسم كامل، والذي سلط الضوء على أبعاد الأزمة وتأثيراتها المباشرة على الحياة اليومية، حيث أكد أن اختفاء العملات المعدنية الصغيرة أصبح يمثل تحديا حقيقيا للمواطنين في مختلف المحافظات.

وخلال جلسة اللجنة، استعرض النائب تفاصيل اقتراحه، موضحا أن الأزمة لا تتعلق فقط بنقص المعروض من الفكة، بل تمتد إلى ممارسات غير قانونية ظهرت في السوق، أبرزها قيام بعض الجهات غير المرخصة بجمع العملات المعدنية وصهرها للاستفادة من خاماتها.

أسباب اختفاء الفكة في الأسواق المصرية

أشار النائب إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة يتمثل في الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المادة الخام المصنوعة منها، مثل النحاس والمعادن المستوردة، وهو ما شجع البعض على صهر العملات وإعادة استخدامها في أغراض أخرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضح أن هذه الممارسات تمثل اعتداء مباشرا على السيادة النقدية للدولة، وفقا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، وهو ما يستدعي تدخلات عاجلة لضبط السوق ومنع استغلال العملات المعدنية خارج الإطار الرسمي.

الحكومة تعلن خطوات عاجلة لحل الأزمة

في استجابة سريعة لما تم طرحه خلال المناقشات، كشف ممثلو الحكومة، بما في ذلك وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة، عن مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي يجري العمل عليها حاليا لمواجهة الأزمة.

وتضمنت الخطوات الآتية إعلان الحكومة طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه للتداول في الأسواق قريبا، بهدف تسهيل المعاملات النقدية اليومية وتوفير فئات مناسبة تقلل من الاعتماد على الفكة التقليدية.

لماذا اختفت الفكة من الأسواق ؟.. خبير اقتصادي يجيب

كما أعلن المسؤولون عن العمل على تغيير سبيكة الجنيه من خلال استخدام مكونات معدنية جديدة أقل تكلفة، بما يضمن أن تظل القيمة الاسمية للعملة أعلى من قيمة خام المعدن، وهو ما يسهم في القضاء على ظاهرة صهر العملات والاتجار بها.

عقب المناقشات، حظي الاقتراح بإشادة واسعة من أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة، حيث تم التأكيد على دقة رصد الأزمة وضرورة التحرك السريع لمعالجتها.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح، مع إصدار عدد من التوصيات المهمة، خاصة لوزارة النقل باعتبارها من أكثر الجهات التي تعتمد على العملات المعدنية في تعاملاتها اليومية.

وشملت التوصيات ضرورة تعميم منظومة الدفع الرقمي في جميع محطات المترو والسكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة، بما يسهم في تقليل الضغط على الفكة المعدنية.

كما تم التأكيد على أهمية توفير آليات سهلة ومرنة لشحن واستخدام الكروت الذكية، بما يساعد المواطنين على الاعتماد على وسائل دفع حديثة بدلا من النقد التقليدي.

تأثير الإجراءات الجديدة على المواطنين والاقتصاد

في ختام المناقشات، أكد النائب باسم كامل أن الإجراءات الآتية، وعلى رأسها طرح الفئات الجديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملة، تمثل خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.

وأشار إلى أن هذه التحركات ستسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء اليومية عن كاهل المواطنين، خاصة في التعاملات الصغيرة التي تتطلب توفر الفكة بشكل مستمر.

كما تعكس هذه القرارات توجها واضحا نحو تحديث منظومة الدفع في مصر، والاعتماد بشكل أكبر على الوسائل الرقمية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

يوسف الشريف مع إسعاد يونس

يوسف الشريف يكشف كواليس مسيرته وأبرز تصريحاته عن «فن الحرب» بعد 5 سنوات غياب

الفنان عمرو القاضي

عمرو القاضي لصدى البلد: تخوّفت من شخصيتي في “شاهد قبل الحذف”

طارق سعده

نقيب الإعلاميين ينعى والد محمد إبراهيم رئيس التلفزيون

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

