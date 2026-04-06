الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إذما وطه الغريب الأبرز.. أعمال مقتبسة من الروايات في الطريق إليك

في ظل سعي صُنّاع الدراما والسينما إلى تقديم محتوى مختلف ، تشهد الساحة الفنية المصرية خلال الفترة الحالية انتعاشة  في الأعمال المقتبسة عن الروايات الأدبية، حيث اعتمدت عدد الافلام التي يجري تصويرها حاليًا أو تم الانتهاء من تصويرها تمهيدًا لطرحها قريبًا علي الادب 

وبين أعمال دخلت بالفعل مرحلة التنفيذ، وأخرى انتهت من تصويرها وتنتظر العرض، نرصد ابرزها في السطور التالية. 

اولي تلك الاعمال هو فيلم إذما، المأخوذ عن رواية محمد صادق التي حققت مبيعات كبيرة.

الفيلم من إنتاج هاني أسامة، وبمشاركة شركات The Producer وFilm Clinic وShofha Production، وإخراج محمد صادق، ويحكي قصة عيسى الشواف، رجل في السادسة والثلاثين، يواجه خسائره ومفاجآت الحياة، ليتلقى هدية غامضة من نفسه حين كان في الثامنة عشرة.

تنضم إليه صديقة طفولته «سيرا» في رحلة تكشف أسرارًا من الماضي، وتفتح أبوابًا لأحلام ظنّها ضاعت للأبد، في قصة تجمع بين التشويق والعاطفة في رحلة تحوّل حقيقية.

الفيلم بطولة أحمد داود، وسلمى أبو ضيف، وحمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، مع ظهور خاص لبسنت شوقي.


كما استعان حسن الرداد ب رواية "طه الغريب" ، وهي من اهم الروايات التي قد لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا خلال الفترة الماضية ولذلك قد قرر صناع العمل بتحويلها الي عمل سينمائي .

"طه الغريب" من بطولة حسن الرداد وتارا عماد و من تأليف الكاتب محمد صادق و انتاج محمد احمد السبكي وإخراج عثمان ابو لبن ومن المقرر ان يتم تحديد ميعاد عرضة بالسينمات بعد الانتهاء من تصوير مشاهدة.

ومن الاعمال المقرر. تصويرها خلال الفترة القادمة وهي مسلسل دم علي نهد،  المأخوذ عن رواية "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى، ويُعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الفترة المقبلة، حيث تلعب  بطولته هند صبري  وتقوم بدور صحفية تحقق في سلسلة جرائم غامضة، في إطار درامي مشوق.

 هند صبري تظهر في العمل بدور صحفية تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل، ما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة تكشف عن فساد ديني وأمني. 

العمل مكون من 10 حلقات يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم  وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.


 

