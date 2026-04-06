الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

التحالف الوطني للعمل الأهلي: بعض التجار يستغلون الغارمات ويتلاعبون في إيصالات الأمانة

الغارمات
الغارمات
كشف أحمد جمال عبدالله، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن وجود ممارسات غير قانونية تستهدف استغلال السيدات الغارمات، من خلال التلاعب في قيمة إيصالات الأمانة، مؤكدًا أن بعض التجار يوقعون الضحايا على إيصالات فارغة ثم يثبتون فيها مبالغ مضاعفة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن بعض الحالات تحصل على سلع أو مبالغ بسيطة، قد لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، لكن يتم تحرير إيصالات أمانة بقيم تصل إلى مئات الآلاف، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تمثل نوعًا من النصب واستغلال احتياجات المواطنين.

وأكد أن هذه الوقائع تعكس استغلالًا صريحًا لمعاناة الأسر، قائلاً إن بعض المتورطين يتعاملون مع الأمر كـ"تجارة سريعة الربح"، دون مراعاة للظروف الإنسانية للضحايا.

وأضاف أن فرق العمل الميدانية التابعة للتحالف ترصد حجم المعاناة بشكل مباشر، حيث يظهر تعاطف كبير من المتطوعين مع الحالات، في مقابل غياب كامل للرحمة لدى بعض المستفيدين من هذه الممارسات.

وأشار إلى أن هناك تباينًا في مواقف أصحاب الديون، حيث يتعاون البعض مع المبادرات المجتمعية ويقبلون تسوية المديونيات، خاصة عند تدخل جهات رسمية، بينما يرفض آخرون التنازل ويتمسكون بكامل المبالغ المدونة في الإيصالات.

وأكد أن التحالف الوطني يعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية، مشيرًا إلى أن البلاغات الشعبية تلعب دورًا مهمًا في كشف هذه الممارسات.

