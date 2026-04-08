محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بالعجوزة لمتابعة سير العمل وآراء المواطنين

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة صباح اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في حي العجوزة لمتابعة سير العمل والوقوف على سرعة إنجاز معاملات المواطنين وتقديم الخدمات لهم بكفاءة .

وحرص المحافظ على الوقوف أمام شباك معاملات المواطنين بالمركز والاستماع إلى طلباتهم مباشرة حول أي معوقات واجهوها أثناء تقديم معاملاتهم مؤكدًا علي المتابعة الدورية لأداء المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظة لضمان انتظام العمل .

وشدد المحافظ على مدير المركز التكنولوجي بعدم تأخير تسليم أي معاملات للمواطنين والإلتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الطلبات .

وكلف محافظ الجيزة بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

كما شدد الأنصاري على أهمية رفع كفاءة وتدريب الكوادر البشرية العاملة بالمراكز التكنولوجية بشكل دوري بما يسهم في تقديم خدمة حكومية متطورة تواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.