‏رئيس وزراء باكستان: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار

أكد رئيس وزراء باكستان، أن انتهاكات وقف إطلاق النار تقوض روح عملية السلام، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال رئيس وزراء باكستان:" ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس واحترام وقف إطلاق لمدة أسبوعين".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على كافة السلع الواردة من أي دولة تزود إيران بأسلحة.
وقال ترامب لشبكة إيه بي سي: وبشأن إمكانية فرض إيران رسوما على عبور مضيق هرمز نفكر في القيام بذلك كمشروع مشترك.
وأضاف ترامب: قد يكون هناك مشروع مشترك مع إيران لفرض رسوم عبور بمضيق هرمز كوسيلة لتأمينه من أطراف أخرى.