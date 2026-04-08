‏رئيس وزراء باكستان: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار

أكد رئيس وزراء باكستان، أن انتهاكات وقف إطلاق النار تقوض روح عملية السلام، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال ‏رئيس وزراء باكستان:" ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس واحترام وقف إطلاق لمدة أسبوعين".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على كافة السلع الواردة من أي دولة تزود إيران بأسلحة.

وقال ترامب لشبكة إيه بي سي: وبشأن إمكانية فرض إيران رسوما على عبور مضيق هرمز نفكر في القيام بذلك كمشروع مشترك.

وأضاف ترامب: قد يكون هناك مشروع مشترك مع إيران لفرض رسوم عبور بمضيق هرمز كوسيلة لتأمينه من أطراف أخرى.

