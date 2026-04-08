باكستان تؤكد حضور إيران محادثات إسلام أباد بشأن التهدئة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف، مشاركة إيران في محادثات إسلام أباد المرتقبة بشأن التهدئة في الشرق الأوسط.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء في إسلام أباد، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد مشاركة طهران في محادثات السلام التي عرضتها باكستان على الولايات المتحدة في إسلام أباد، بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بينهما.

وجاء هذا التأكيد خلال اتصال هاتفي مع شريف بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي استمر لأكثر من 45 دقيقة، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

وحتى الآن، لم تؤكد الولايات المتحدة مشاركتها في المحادثات المرتقب عقدها بعد غد، الجمعة.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد صرحت في وقت سابق من اليوم، الأربعاء، بأن "لا شيء نهائي حتى يُعلن عنه الرئيس أو البيت الأبيض".

ووفقًا لبيان مكتب رئيس الوزراء، أكد بيزشكيان "مشاركة إيران في المفاوضات في إسلام آباد".

ووصف مكتب رئيس الوزراء المحادثة بأنها كانت "ودية للغاية"، وقال إن رئيس الوزراء أعرب عن "تقديره العميق لحكمة القيادة الإيرانية ورؤيتها الثاقبة في الموافقة على وقف إطلاق النار وقبولها عرض رئيس الوزراء باستضافة مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

من جانبه، أعرب بيزشكيان عن شكره لشهباز، و"أشاد بجهود القيادة الباكستانية في التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة ونقل أطيب تمنياته للشعب الباكستاني".