أكثر من 100 غارة إسرائيلية تستهدف جميع أنحاء لبنان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن أكثر من 100 غارة إسرائيلية استهدفت جميع أنحاء لبنان.

وأكدت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أن الخطاب الإسرائيلي شهد تغيرًا لافتًا بشأن الجبهة اللبنانية، إذ تراجعت تل أبيب عن تصريحات سابقة تحدثت عن التزامها بوقف إطلاق النار بما يشمل لبنان، لتعلن لاحقًا استبعاد هذه الجبهة من الاتفاق، رغم تأكيدات دولية على شمول التهدئة لكل الجبهات.

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن بنيامين نتنياهو يسعى إلى إظهار موقف بلاده كطرف منتصر، عبر استمرار الغارات على جنوب لبنان، والتي أُطلق عليها اسم "الظلام الأبدي"، في محاولة لحفظ ماء الوجه سياسيًا وعسكريًا في ظل التطورات الأخيرة.

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تنفيذ ضربات مكثفة استهدفت نحو 100 موقع خلال دقائق، شملت مقرات قيادة وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، مدعيًا استنادها إلى معلومات استخباراتية دقيقة جرى جمعها خلال أسابيع، بما يعكس أن هذه العمليات كانت مخططًا لها مسبقًا.