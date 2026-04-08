مصادر: ضحايا العدوان على لبنان بلغ 200 ضحية مابين قتيل ومصاب

أفادت مصادر طبية لبنانية بأن الحصيلة الأولية للغارات الإسرائيلية على لبنان وصلت حتى الآن إلى 200 ضحية مابين قتيل وجريح.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن المستشفيات في البلاد باتت مكتظة بالضحايا ، مشيرا إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى في مختلف أنحاء لبنان جرّاء العدوان الإسرائيليّ.

كما وجهت المستشفيات اللبنانية نداء طوارئ للتبرع بالدم نتيجة أعداد الإصابات الكبيرة في صفوف المدنيين.

من جانبه ؛ صرح الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة قائلا : الوضع مأساوي وهناك عدد كبير من الشهداء تحت الركام وهناك أبنية بكاملها سقطت.



وأضاف جورج كتانة : نخلي المرضى من مستشفيات بيروت إلى مستشفيات خارج العاصمة لاستقبال الجرحى والمصابين من الغارات وكلّ مراكزنا تعمل على الأرض.