ألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف حملتها العسكرية على لبنان

دعت ألمانيا اليوم الأربعاء إسرائيل إلى حصر حملتها في لبنان في "الدفاع عن النفس" ، بعد أن أصرت الحكومة الإسرائيلية على أن هدنة الحرب مع إيران لا تشمل لبنان.

وجددت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان رغم أن جماعة حزب الله المدعومة من إيران لم تعلن مسؤوليتها عن أي عمليات منذ يوم الثلاثاء الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

كما جددت إسرائيل أمر الإخلاء لمنطقة داخل لبنان، قائلة إن "المعركة في لبنان مستمرة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية ، إن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول كان على اتصال بنظيره الإسرائيلي و"جادله بأن إسرائيل يجب أن تتصرف فقط وفقًا لحقها في الدفاع عن النفس" في لبنان.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا يعني أن إسرائيل يمكنها احتلال جزء من جنوب لبنان على المدى الطويل، قال المتحدث إن كيفية ممارسة إسرائيل لحقها في الدفاع عن النفس "يمكن النظر إليها بطرق مختلفة".

وقال: "يقع على عاتق إسرائيل واجب إثبات أنها تتصرف وفقاً للقانون".

وشنّ الاحتلال غارات في جميع أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص، وفقًا للسلطات اللبنانية.