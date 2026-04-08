أول تعليق من الرئاسة اللبنانية على الهجمات الإسرائيلية ضد بيروت

حمّلت الرئاسة اللبنانية دولة الاحتلال التصعيد الخطير في بيروت والهجمات الغاشمة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وكامل المسؤولية عن تداعياته.

وأكدت الرئاسة اللبنانية على أنّ استمرار هذه السياسات العدوانية لن يؤدي إلاّ إلى مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار.

ودعت الرئاسة اللبنانية المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات المتكررة ووضع حد للنهج العدواني الذي يهدد الاستقرار.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن المستشفيات في البلاد باتت مكتظة بالضحايا ، مشيرا إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى في مختلف أنحاء لبنان جرّاء العدوان الإسرائيليّ.

كما وجهت المستشفيات اللبنانية نداء طوارئ للتبرع بالدم نتيجة أعداد الإصابات الكبيرة في صفوف المدنيين.

من جانبه ؛ صرح الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة قائلا: الوضع مأساوي وهناك عدد كبير من الشهداء تحت الركام وهناك أبنية بكاملها سقطت.

وأضاف كتانة : نخلي المرضى من مستشفيات بيروت إلى مستشفيات خارج العاصمة لاستقبال الجرحى والمصابين من الغارات وكلّ مراكزنا تعمل على الأرض.