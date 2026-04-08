80 شهيدا وأكثر من 400 مصاب.. غارات إسرائيلية دامية تضرب بيروت وتضع القطاع الصحي تحت ضغط هائل

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أحمد سنجاب، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى نحو 80 شهيدًا وأكثر من 400 مصاب، جراء الهجمات المكثفة التي استهدفت العاصمة اللبنانية ومناطق متفرقة من البلاد.

عمليات البحث والإنقاذ

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في عدة مواقع، عقب استهدافات متزامنة طالت بيروت والضاحية الجنوبية، إلى جانب بلدات في قضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان، فضلًا عن مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك والشمال الشرقي.

وأشار إلى أن هذه الضربات أسفرت عن أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، ما تسبب في ضغط غير مسبوق على القطاع الصحي، الذي أعلن حالة الاستنفار ورفع درجة الطوارئ في مختلف المستشفيات، مع اضطرار بعض المنشآت الطبية إلى إخلاء مرضى لتوفير أماكن للمصابين الجدد.

رفع الأنقاض والبحث عن ناجين

وأضاف أن سيارات الإسعاف تتحرك بكثافة لنقل الجرحى، بينما تواصل فرق الدفاع المدني جهودها في رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا تحت الركام، في ظل مخاوف من ارتفاع الحصيلة خلال الساعات المقبلة.

اتفاق وقف إطلاق النار

وتعد هذه الهجمات من أعنف الضربات التي يشهدها لبنان منذ بداية التصعيد الأخير في 2 مارس الماضي، وكذلك منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم في 27 نوفمبر 2024، ما يثير مخاوف متزايدة من اتساع دائرة المواجهات في المنطقة.

