رئيس برلمانية الجبهة الوطنية: مصر تقف مع أمن الخليج بلا تردد

أشاد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس ثوابت السياسة المصرية.

وأكد، في بيان له اليوم، أن مصر تدعم استقرار المنطقة وتؤيد الحلول السلمية، مشيرًا إلى أن القاهرة تتحرك برؤية استراتيجية واضحة.

وأضاف "وهدان" أن دعم مصر لدول الخليج والأردن والعراق يعكس التضامن العربي الحقيقي، مؤكداً إن مصر ستظل السند الحقيقي لأشقائها العرب، ولن تتخلى عن دورها في حماية الأمن الإقليمي.

وقال النائب سليمان وهدان: العالم كله وبجميع دوله ومنظماته أصبح على وعي وإدراك كاملين، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، كانت ولا تزال وستظل حريصة كل الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالشرق الأوسط، وعلى صون وحماية الأمن القومي العربي والخليجي.

وطالب المجتمع الدولي بمساندة ودعم جهود مصر ودورها التاريخي والواضح والحاسم لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.