وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الأورام والعلاجات المبتكرة

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نائب الرئيس التنفيذي لإحدي الشركات العالمية المتخصصة في المجال الدوائي «ستيفان ماسكاراو»، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركته في قمة «الصحة الواحدة 2026» بمدينة ليون الفرنسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع تناول آليات التعاون في المشروعات والشراكات المؤسسية القائمة والمستقبلية، بهدف الارتقاء بالقطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الجانبين أكدا أهمية الاستفادة من الخبرات المتكاملة لشركة سيرفيه في مجالات الرعاية الصحية، وتيسير تبادل المعرفة والخبرات في مختلف التخصصات.

توطين صناعة الأدوية في مصر

وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء بحث فرص الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية طويلة الأمد لدعم بناء نظام رعاية صحية قوي ومستدام، مع التركيز على توطين صناعة الأدوية في مصر، خاصة في مجال علاج الأورام والعلاجات المبتكرة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة ورفع كفاءة المنظومة الصحية المصرية.