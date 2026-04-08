لقاء مرتقب غدا في إسلام آباد.. أمريكا وإيران على طاولة التهدئة وسط تهديدات بهرمز

كشفت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدرين باكستانيين، عن وصول مرتقب لوفدين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وإيران إلى العاصمة إسلام آباد غدًا الخميس، في إطار تحركات دبلوماسية لاحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

خفض التصعيد وبحث القضايا العالقة

وبحسب المصادر، يترأس الوفد الأمريكي جي دي فانس، فيما يقود الوفد الإيراني كل من محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي، حيث من المتوقع أن تتناول اللقاءات سبل خفض التصعيد وبحث القضايا العالقة بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس، إذ أفادت رويترز بأن إيران أطلقت تهديدات مباشرة للسفن التي تحاول عبور مضيق هرمز دون الحصول على إذن مسبق، في خطوة تثير قلقًا دوليًا بشأن سلامة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا.

