تطورات متسارعة في الإقليم.. إيران تلوّح بشأن هرمز وتربط محادثات باكستان بوقف النار في لبنان

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إيران أبلغت الوسطاء بأنها قد تتراجع عن قرار إعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة تعكس استمرار حالة التوتر في أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

ربط الملفات الإقليمية ببعضها

وأضافت المصادر أن طهران وضعت شرطًا يتمثل في وقف إطلاق النار في لبنان، كمدخل أساسي لمشاركتها في المحادثات المرتقبة التي تستضيفها إسلام آباد، ما يشير إلى ربط الملفات الإقليمية ببعضها البعض في مسار التفاوض.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية وجود حالة من الاستياء داخل إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من تداعياته على ميزان القوى الإقليمي.

تصاعد التحركات السياسية والعسكرية

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التحركات السياسية والعسكرية في أكثر من ساحة بالمنطقة، مع تزايد الجهود الدولية لاحتواء التوتر ومنع انزلاقه إلى مواجهة أوسع.

https://www.youtube.com/live/G0JuCygkBkA?si=Ab8HFHdwC4AzD2mC