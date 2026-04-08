صفاء جلال عن التمثيل مع عادل إمام: تاريخ كبير.. وبيركز في أدق التفاصيل

كشفت الفنانة صفاء جلال عن تفاصيل مشاركتها في أعمال الزعيم عادل إمام، مؤكدة أنها وافقت على الظهور في مسلسل "صاحب السعادة" دون تردد رغم صغر حجم الدور، قائلة: "مجرد الوقوف قدام الزعيم كان حلم، أنا وافقت فورًا من غير ما أفكر في مساحة الدور أو الأجر".

وقالت خلال لقائها في برنامج “ انا وهو وهي” المذاع على قناة "صدى البلد": "كنت في الوقت ده بقدم أدوار أكبر، لكن بالنسبة لي مشهد واحد مع عادل إمام كان أهم، لأنه تاريخ كبير وإحنا اتربينا على أفلامه ومسرحياته".

وتابعت: "هو اللي قالي أعمل كده، وقال لي امسكيني من رقبتي واعملي كذا، لأنه بيركز في أدق التفاصيل وذكي جدًا في إدارة المشهد