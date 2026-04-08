تشكيل فريق غزل المحلة والجونة بالدوري الممتاز

أعلن علاء عبد العلا المدير الفني لفريق غزل المحلة عن التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة الجونة بعد قليل على ستاد المحلة ضمن الجولة الثالثة من عمر المجموعة الثانية (المنافسة على الهبوط) لبطولة الدوري المصري

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:-

حراسة المرمى ..عامر عامر.

خط الدفاع ..أحمد شوشه ، أحمد العش ، يحيى زكريا ، عمورى.

خط الوسط..مورى توريه ، محمود نبيل ، محمد أشرف ، محمود صلاح.

الهجوم ..جيمى موانجا ، سعيدى كيبو.

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي:-

حراسة المرمى ..محمد علاء.

الدفاع ..أحمد عبد الرسول ، صابر الشيمى ، أحمد عبد الجواد.

الوسط..حافظ إبراهيم ، نور السيد ، عمر الجزار. خالد صديق.

الهجوم ..محمد عماد ، أحمد جمال ، محمد النحاس.