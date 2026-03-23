محدش انفرد بيها غير عادل إمام | تامر عبد المنعم يعلق على جدل الأعلى مشاهدة .. فيديو

كشف الفنان تامر عبد المنعم عن رأيه فى مصطلح الاعلى مشاهدة والمنافسة بين النجوم والأعمال الفنية فى مواسم رمضان من حيث ارقام المشاهدات.

وقال تامر عبد المنعم خلال لقائه فى بودكاست boom shoot المذاع على قناة صدي البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوى :انه لا يفضل مصطلح الاعلى مشاهدة بين النجوم وان نسب المشاهدات هى مجرد مقياس ولابد ان يتغير مع الوقت لأن المقياس ليست ثابت ولا يمكن ان يستمر ، معلقا: “الفنان دوره يقدم عمل للجمهور لكن النسب متغيرة يعنى احمد العوضي فى رمضان 2025 كان هو الاعلى مشاهدة على watchit ولكن النسب متغيرة وممكن يقع فى اى وقت ومحدش انفرد بالحكاية دى غير الزعيم عادل إمام لمدة ٤٠ سنة”.

وعن جدل الأعلى مشاهدة والأكثر نجاحًا ما بين النجوم محمد عادل إمام وأحمد العوضي ، قال تامر عبد المنعم إن محمد عادل إمام هو الأكثر نجاحًا من حيث الأعمال الذى يقدمها ، مُعلقًا: "رامى إمام ومحمد عادل إمام ناجحين جدًا ورامى إمام مكسب حقيقي لعادل إمام

تامر عبد المنعم عن برنامج “دولة التلاوة”: مصر هى دولة التلاوة

وأعرب تامر عبدالمنعم عن حبه الشديد لبرنامج “دولة التلاوة” ، معلقًا: "أنا بتابعه ومصر هى دولة التلاوة وأنا بحب القرآن الكريم بالأصوات المصرية وبحب صوت الشيخ محمد رفعت وعبدالباسط عبدالصمد أنا واقع فى صوت هذه الأصوات وأعرف مسيحيين وقعوا فى حب هذه الأصوات.

تامر عبد المنعم يكشف عن رأيه فى من نجم المسرح الأول

وكشف تامر عبد المنعم عن رأيه فى من هو نجم المسرح الأول من وجهة نظره بعد تصريحه الأخير عن الفنان أحمد آدم وأنه يستحق أن يتواجد على المسرح بشكل كبير ، قائلًا: "أنا اشتغلت مع أحمد آدم وهو أحد أساتذة الخشبة ويعتبر أن عادل إمام هو نجم المسرح الأول، وبالمقارنة بين أحمد آدم ومحمد صبحي هو يعتبر أن محمد صبحي هو الأحق.

تامر عبد المنعم يعلق على برامج رامز جلال

وكشف الفنان تامر عبد المنعم سبب عدم ظهوره فى برامج المقالب الذى يقدمها الفنان رامز جلال فى مواسم رمضان والتى تحقق نجاحًا كبيرًا على مدار أعوام.

وقال تامر عبد المنعم ، إنه كان بالفعل سيشارك في أحد مواسم برامج رامز جلال ، فى عام 2018 ولكنه تراجع بسبب أنه لا يثق فى أسلوب رامز فى تقديمه بالحلقة بالرغم من أنه يعتبر رامز جلال أصبح ظاهرة وعلامة من علامات الموسم الرمضاني وأنه محبوب للجمهور.